El Barça visita el Vila-real al primer partit fora de casa de Xavi

El FC Barcelona visitarà el Vila-real a l'Estadi de la Ceràmica aquest dissabte a les 21:00h al partit corresponent a la quinzena jornada de Lliga. Serà el primer matx que el nou entrenador del conjunt blaugrana, Xavi Hernández, dirigirà fora de casa. I ho farà animant els seus homes a atrevir-se més en atac, ja que considera que això i l'última passada és el que falta als seus jugadors.





L'equip de Xavi va vèncer per 1-0 l'Espanyol en què va ser el seu primer partit dirigint els blaugranes. Després, van empatar a zero a Champions contra el Benfica. Amb aquests resultats i un Barça que va deixar bones sensacions, més a les primeres parts que a les segones, Xavi opina que en defensa estan bé però han de millorar l'atac.





Així, a la roda de premsa prèvia al partit va assenyalar: "En atac hem d'atrevir-nos més, perquè hi ha moments que tenim una última passada i atacar el central i juguem a l'extrem. Però tenim jugadors joves per dins i costa fer aquesta darrera passada. A mi em costava quan era jove. Més que gol, falta l'última passada i atreviment".





Per això, ha insistit que han de buscar l'excel·lència i el '10', no un '7', però sobretot ser més atrevits, ja que és el que ha vist ell "veient el partit repetit". Però ha assegurat que per això "estan els entrenadors i ha apuntat que "amb Guardiola" també els va costar, ja que "costa adquirir el mètode".





Malgrat tot està "content en molts aspectes", sobretot "en tema defensiu" . Tambén ha afirmat que “en línia alta i pressió després de pèrdua” estan “agressius” i guanyen duels. Així doncs, amb aquesta "actitud" i aquest "sacrifici" amb què està content, els seus homes intentaran collir la primera victòria de l'era Xavi fora de casa.





Ho faran davant d'un Vila-real les regnes del qual dirigeix Unai Emery i que només ha vençut una vegada el Barça en 19 enfrontaments a la Lliga. Arnaut Danjuma és el seu màxim golejador i en la seva primera temporada a la competició domèstica espanyola està demostrant ser un dels millors jugadors de l'equip.





El Vila-real es troba en la posició número dotze a la classificació amb un partit menys, igual que el FC Barcelona. Suma 16 punts (davant els 20 que té el Barça a la vuitena plaça) i ha aconseguit tres victòries, set empats i tres derrotes fins ara.