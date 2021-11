Mor als 61 anys l'escriptora Almudena Grandes

L'escriptora Almudena Grandes /@EP





Almudena Grandes, una de les autores més reconegudes a Espanya, ha mort aquest dissabte als 61 anys a causa d'un càncer, segons ha informat Cadena SER. Ella mateixa va anunciar fa una mica més d'un mes que estava malalta mitjançant un text en una de les columnes. Finalment, la literatura espanyola s'ha d'acomiadar d'ella, que lamentablement no ha pogut superar la malaltia.





"Jo vaig començar a escriure quan era molt petita, amb 9 o 10 anys, així que la meva primera novel·la la vaig escriure al 88, entra dins dels 80. Però als primers 80, als anys tremebunds, el que feia era sortir", explicava a Cadena SER.







L'èxit de la primera novel·la, que es va adaptar fins i tot a la gran pantalla, la va portar a guanyar-se l'afecte de molta gent. I cada vegada més persones es van sumar a llegir les seves obres, tals com Et trucaré divendres, Malena és un nom de tango o Atles de la geografia humana.





Però a més de com a escriptora, ha triomfat en programes com Hoy por Hoy de la Cadena SER, on setmanalment es podia escoltar la seva veu. I també era columnista a El País, on va donar la notícia de la seva malaltia.