Aquests seran els serveis mínims durant la vaga del Sector Públic del 30 de novembre

Aquest dimarts 30 de novembre se celebra una nova vaga del Sector Públic per a lluitar contra la temporalitat dels seus treballadors. La convocatòria està organitzada per la Mesa Sindical de Catalunya i té com a objectiu buscar una solució per als seus interins, ja que consideren que les propostes fetes fins ara no són suficients. Però malgrat la vaga, han de tenir uns serveis mínims i aquests ja han estat confirmats pel Departament de Treball.





Així, durant aquesta jornada, en què se celebrarà la segona mobilització en tan sols un mes, hi haurà serveis mínims en transports, sanitat, mitjans de comunicació i escoles. Seran aquests:





Un tren de Rodalies @EP





TRANSPORT PÚBLIC





Al transport públic els serveis mínims fixats seran del 85%. Serà així tant al transport urbà com a l'interurbà, tant en trens de Rodalies i Regionals de Renfe, com als Ferrocarrils de la Generalitat, al metro, als autobusos de TMB i al Tramvia.





A més, també funcionaran al 85% els autobusos i les llançadores que connecta Barcelona amb l'aeroport del Prat.





SANITAT





Als hospitals i als centres sanitaris s'assegura un 100% dels serveis a urgències. Així ho ha garantit la Generalitat, que també ha comunicat que a les unitats especials ia les operacions quirúrguiques inajornables hi haurà el 100% dels serveis. Tampoc afectarà la vaga els tractaments de quimioteràpia i radioteràpia urgents.





Si es veuran afectats, però, els serveis s'assistència extrahospitalària, que es prestaran amb un 25% de la plantilla.





EDUCACIÓ





Pel que fa al personal docent, tots els centres comptaran amb una persona de lequip directiu, ja sigui el director o algun coordinador.





A infantil i primària hi haurà dos professors per cada quatre aules; a secundària dos docents per cada sis unitats; en educació especial hi haurà el 50% de la plantilla disponible, igual que a les escoles bressol.





A més a més, en el temps de menjador escolar i activitats extraescolars, també treballaran el 50% dels monitors.