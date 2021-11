Les muntanyes de l'Equador amaguen un tresor Inca mil·lenari

L'any 1532 va començar la conquesta espanyola del Tahuantinsuyo. Va ser el 15 de novembre d'aquell any quan Francisco Pizarro va arribar al Perú, en concret a Cajamarca, i va ser allà on va conèixer Atahualpa, el rei Inca.





Els espanyols van arribar a la ciutat i es van amagar en un castell inca abandonat. Però poc després hi va arribar el rei Atahualpa amb 30.000 homes que, desarmats, mostraven que anaven en so de pau.





L'únic que va sortir a rebre el rei inca va ser el sacerdot Vicent de Valverde, que va proposar a Atahualpa que acceptés el cristianisme com a religió, assenyala Infobae. Per això, li va oferir al rei un anell, que aquest va tirar a terra. I com que els espanyols es van sentir decebuts i enfurismats, van disparar contra els homes del rei.





Aleshores Atahualpa va ser tancat en un palau i es van posar condicions per poder alliberar-lo. Entre elles, hi havia la d'omplir l'habitació on estava d'or i plata diverses vegades. És a dir, ajuntar or i plata per omplir-la, treure'l i tornar-lo a omplir.





Pizarro va acceptar el tracte i tot l'imperi Inca va rebre l'ordre d'ajuntar tant or i tanta plata com fossin possibles. Després de complir la seva part, els espanyols ho van condemnar a mort per diverses raons, entre elles per poligàmia i idolatria.







El 26 de juliol de 1533 el rei Atahualpa va ser assassinat per penjament i al cap de poc temps, Pizarro va decidir fondre l'or i la plata que s'havia reunit per distribuir el botí, valorat en 1,3 milions de pesos espanyols. De fet, és considerat el rescat de més valor de tota la història.





Però el més interessant no s'acaba aquí. I és que algunes versions de la història expliquen que un general Inca es dirigia a Cajamarca amb 750 tones d'or aproximadament, ja que també formarien part del rescat. No obstant això, quan es va assabentar que el monarca havia estat penjat va llençar el riu per diversos estanys de l'Equador.





D'aquesta manera, si fos cert, aquest tresor valuós seguiria amagat per les muntanyes d'aquell país de Sud-amèrica. En concret, es pensa que el tresor és a les aigües de Pisayambo, que pertany al Parc Nacional de Llanganates, una àrea protegida. Allí hi ha centenars de llacunes i una dotzena de llacs grans, situats a uns 3.500 metres sobre el nivell del mar.