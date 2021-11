Qui hi ha darrere de l'Espanya buidada?

Revolta de l'Espanya buidada @EP





El terme Espanya buidada va sorgir per anomenar les zones d'Espanya que, durant l'èxode rural, entre els anys 1950 i 1960, van patir emigracions massives. Però cada vegada sorgeixen més plataformes provincials els problemes de les quals no només estan relacionats amb el món rural o la despoblació, sinó que també tenen a veure amb les infraestructures, els serveis públics i els polítics que volen que el seu nom es conegui i perduri.





De fet, partits com Vox han crescut gràcies a l'Espanya rural després dels discursos i les campanyes dels seus polítics. Vox, sense anar més lluny, a les eleccions generals del novembre del 2019 va aconseguir 52 escons en 33 circumscripcions. I entre elles se'n troben 19 en què volen concórrer l'any 2023 aquests grup proper a Terol Existeix: Albacete, Almeria, Badajoz, Càceres, Cantàbria, Ciudad Real, Guadalajara, Granada, Jaén, Lleó, Segòvia, Zamora, Alacant, Àvila, Múrcia, Salamanca, Toledo, Valladolid i Saragossa.





Però a més dels discursos de partits com Vox, cal assenyalar que molts altres polítics que han sortit rebotats de les seves formacions també volen guanyar força gràcies a aquesta Espanya buidada. Així, moltes d'aquestes organitzacions que esmentàvem estan formades per polítics que van passar pel PP, el PSOE, Podem i Ciutadans però que no van poder desenvolupar-hi les seves carreres polítiques.





Podem esmentar, per exemple, Cruz Fernández, líder de Cuenca Ahora. Va ser director general de Relacions Institucionals i Assumptes Europeus a la Junta de Castella-la Manxa, però ho va cessar el PSOE d'Emiliano García Page. Com que tampoc va aconseguir ser subdelegat del Govern a Conca, va decidir unir-se a Cuenca Ahora.





Altres exemples de casos similars els podem trobar a Por mi Pueblo, una organització de Màlaga que acull polítics rebotats del PP i Ciutadans. El partit apareix després d'algunes divisions i desavinences al PP, liderades per Abdeslam Lucena, secundant després per l'exalcalde de Torremolinos, Pedro Fernández Montes, del mateix partit. També es troben a Por mi Pueblo exdirigents de Ciutadans com Juan Cassá i Juan Carlos Maldonado , que com els altres no van tenir papers notables en la formació de la qual eren membres.





EL PAPER DE MANUEL CAMPO VIDAL





Però entre l'àmplia llista de polítics que podríem citar, hem d'assenyalar el periodista Manuel Campo Vidal, que va crear un lobby que ha intervingut, de vegades des de dins i d'altres des de fora, en la proliferació d'aquestes plataformes.



Manuel Campo Vidal va néixer en un petit poble d'Osca i per això diu que és "fill de l'Espanya buidada". Però als nou anys es va traslladar a Catalunya, al barri d'Almeda de Cornellà, i va ser allà on va créixer, va madurar i es va crear les seves pròpies opinions socials i polítiques. Tant és així que fins i tot es va involucrar en la lluita antifranquista com a membre del PSUC, a la seva ciutat, Cornellà.





Però el seu canvi ideològic, acostament al PSOE, li va servir al seu dia per pujar a la seva carrera professional a Madrid, on es va traslladar a viure. Encara més, li van ser atorgades unes llicències de ràdio a Aragó quan governava el PSOE i que pocs anys després va vendre. Sempre ha estat a l'ombra dels socialistes.





Potser per aquesta virtut que caracteritza d'oportunista Manuel Campo Vidal, algú creu que no és casual la seva presència activa al moviment de l'Espanya rural. Alguns veuen a l'operació una maniobra socialista per restar vots al partit d'Abascal. Altres pensen que potser se li ha anat la mà. Campo Vidal no sol fer res per casualitat.