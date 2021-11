Iceta, Arrimadas, Rufián i Errejón es disputen aquest any el premi al millor orador del Congrés

Miquel Iceta en una intervenció al Congrés/ @EP





el ministre de Cultura, Miquel Iceta ; la presidenta de Ciutadans, Inés Arrimadas ; i els portaveus d'Esquerra Republicana (ERC), Gabriel Rufián , i de Más País, Íñigo Errejón , competiran aquest 2021 pel premi 'Emilio Castelar' al millor orador del Congrés que atorguen anualment els periodistes parlamentaris.







L' Associació de Periodistes Parlamentaris (APP) recupera així els seus tradicionals premis després d'un parèntesi de dos anys motivats el 2019 per la celebració d'eleccions i el 2020 per la pandèmia del coronavirus.





Els últims premis daten del 2018 i el guardó al millor orador va anar a parar a les mans de la diputada de Coalició Canària (CC), A na Oramas . Un any abans, el 2017, l'estatueta se l'havia quedat el portaveu parlamentari del PNB, Aitor Esteban .





Els guardonats d'aquests premis que cada any trien els professionals de la informació acreditats a Congrés i Senat es donaran a conèixer el proper 15 de desembre en una cerimònia que reunirà polítics i periodistes.





A la categoria d'' Azote del Gobierno' figura el líder del PP, Pablo Casado, que en l'última edició d'aquests premis ja es va fer amb aquesta distinció. Aquest any competirà per aquest guardó amb el seu secretari general, Teodoro García Egea, així com amb la secretària general del grup de Vox, Macarena Olona , i amb el diputat d'Unió del Poble Navarro (UPN) Carlos García Adanero .





Al costat contrari, com a parlamentari 'Azote de l'Oposició' han estat seleccionats la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz; la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero (PSOE) ; l'exportaveu de PSOE al Congrés, Adriana Lastra; i el diputat de Bildu Oskar Matute . El 2018, aquest premi va ser per a l'exvicepresidenta primera Carmen Calvo, ara fora del Govern.





PREMIS 'TARONJA I LLIMONA'



Com a parlamentaris amb 'Millor Relació amb la Premsa ' han estat elegits la vicepresidenta tercera i ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera; l'exministre de Transports i diputat del PSOE, José Luis Ábalos; la portaveu del PP al Congrés, Cuca Gamarra ; i el diputat d'ERC, Joan Capdevila . La ministra d?Hisenda, María Jesús Montero, es va fer fa tres anys amb aquest guardó.





Per contra, el 'Càstig per a la Premsa' podria ser per a la vicepresidenta primera i ministra d'Economia, Nadia Calviño ; la secretària general de Vox a la Cambra Baixa, Macarena Olona ; la portaveu parlamentària de Junts, Miriam Nogueras; i el portaveu adjunt de Ciutadans, Edmundo Bal .





A l'edició del 2018, la premsa va 'castigar' l'exportaveu socialista Adriana Lastra.





Edmundo Bal també ha estat seleccionat, juntament amb els diputats Idoia Sagastizabal (PNB) i Tomás Guitarte (Terol Existe) i el senador Carles Mulet (Compromís), per al premi al 'Parlamentari més actiu' , mentre que al de ' Parlamentari 2.0' , que distingeix els més dutxes a les xarxes socials, opten la ministra de Drets Socials i líder de Podem, Ione Belarra ; el diputat del PSC José Zaragoza (PSOE-PSC); el portaveu parlamentari d'ERC, Gabriel Rufián ; i la diputada del PP Bea Fanjul .





A la darrera edició, els periodistes parlamentaris van reconèixer l'ara ministra Yolanda Díaz com la parlamentària més activa, i l'exdiputada de Ciutadans Melisa Rodríguez, com la parlamentària 2.0.





Quatre dones, les diputades Laura Berja (PSOE), Marga Prohens (PP), Marta Rosique (ERC) i Mireia Vehía (CUP) lluitaran pel guardó de 'Diputat Revelació', un premi que tres anys enrere li va quedar la ara ministra Ione Belarra.





SENAT I EUROCÀMERA



El premi al 'Senador de l'Any' podrà recaure en Josep Lluís Cleries (Junts), Javier Maroto (PP), Cristina Narbona (PSOE) o Fernando Clavijo (CC) --l'ara president de la Cambra, Ander Gil se'l va emportar a 2018-, mentre que al premi al 'Senador Revelació' opten Elena Muñoz Fonteriz (PP), Pablo Gómez Perpinyá (Més Madrid), Koldo Martínez (Geroa Bai) i Vicenç Vidal (Més per Mallorca) --Luis Aznar va ser l'elegit a la darrera edició--.





El treball al Parlament Europeu també és reconegut pels periodistes parlamentaris, que el 2018 van distingir Iratxe García (PSOE). En aquesta edició estan nominats per a 'Eurodiputat de l'Any' César Luena ( PSOE), Eugenia Rodríguez-Palop (Unides Podem), Antonio López-Istúriz (PP) i Izaskun Bilbao (PNB).