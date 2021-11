250è aniversari Foment: Isidre Fainé i l’Associació AITPA guardonats amb les Medalles Commemoratives

Isidre Fainé President Fundació Bancària La Caixa retrà una de les Medalles Commemoratives







El MNAC acollirà aquest dilluns els actes de celebració del 250 aniversari de Foment, que inclouen el lliurament de les Medalles Commemoratives pel 250 aniversari i la XIV edició dels Premis Carles Ferrer Salat. I el Rei presidirà l’acte de lliurament .

















En la cerimònia de lliurament està també previst que, entre els assistents a l’esdeveniment, es trobin el president de la Generalitat, Pere Aragonés; el ministre d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá; la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez; l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau; així com el president d’Aragó, Javier Lambán; i el president de la Comunitat Valenciana, Ximo Puig.





El president de la Fundació Bancària la Caixa, Isidre Fainé, i l’Associació Industrial Tèxtil del Procés Cotoner (AITPA) rebran demà sengles Medalles Commemoratives del 250è aniversari de Foment del Treball Nacional el marc del 250 aniversari de Foment del Treball, la patronal més antiga d’Europa, fundada el 1771.







Les Medalles Commemoratives i els Premis Carles Ferrer Salat de Foment reconeixen la tasca realitzada per empreses i destacats empresaris i empresàries durant l’últim any o al llarg de la seva trajectòria. L’edició d’enguany ha comptat amb el suport de Boehringer Ingelheim, CaixaBank, Endesa, Repsol, PwC i Telefónica. A més, en els actes del 250è aniversari collaboren Glovo, Gran Thornton i Naturgy, a més de l’Ajuntament de Barcelona i la Diputació de Barcelona.







Medalles Commemoratives 250è aniversari Foment del Treball

















Els XIV Premis Carles Ferrer Salat reconeixen a Bellapart com Pime de l’Any; a Grup Sorigué en la categoria de Compromís Social; Hercal Diggers en medi ambient; Carrefour en Igualtat; i dos premis ex aequos: grup Eulen i Fundació García Cugat en Innovació; i Fluidra i Wallbox en Internacionalització.





El jurat d’aquesta edició ha guardonat a vuit empreses amb els Premis Carles Ferrer Salat. Ho ha fet en les categories de Compromís Social, Innovació, Medi Ambient, Internacionalització, Igualtat i Pime de l’Any.







Compromiso Social – Grup Sorigué

Innovación – Grupo Eulen y Fundación Cugat

Medio Ambiente – Hercal Diggers

Internacionalización – Fluidra y Wallbox

Igualdad – Carrefour

Pyme del Año – Bellapart





Amb el premi en la categoria Compromís Social, el jurat reconeix a Grup Sorigué. Foment ha volgut premiar a la companyia per la seva vocació de retorn i la seva tasca social, especialment, per afavorir la integració de persones en risc d’exclusió social i pel seu compromís amb la cultura a través de la creació una de les colleccions d’art contemporani més importants d’Espanya. A més, també ha valorat les diverses iniciatives i mesures del grup durant la pandèmia del COVID-19.





En la categoria d’Innovació, Foment guardona grup Eulen i Fundació Cugat ex aequo. El Grup EULEN rep el premi per la posada en marxa de la Sala de Transformació digital Virtual liderada per la Direcció Tècnica de Serveis Auxiliars i el Departament de Formació. Aquest projecte s’emmarca dins de l’Aula de Transformació Digital de la Universitat Corporativa EULEN (UCE), que té com a objectiu fomentar la incorporació de la cultura digital en els seus processos, tant interns com en el client. Foment vol posar en valor que la companyia ha creat un entorn obert, innovador i transversal a totes les operacions i processos per a tots els professionals que formen part d’ella.





En el cas de la Fundació Cugat, Foment destaca la seva capacitat d’innovació en el tractament de patologies de traumatologia, ortopèdia i fisioteràpia, amb un pes destacat en la recerca en l’àrea de salut. Foment també vol destacar els avanços d’aquesta fundació en les teràpies biològiques i regeneratives, mitjançant l’estudi del PRP i la seva aplicació per a la regeneració musculoesquelètica.





En la categoria de Medi Ambient es reconeix a Hercal Diggers, especialistes en enderrocaments, demolicions, excavacions i moviment de terres, projectes d’obra civil, edificació i rehabilitació d’edificis. Es valoren les millores en el comportament ambiental, i l’impuls de noves tecnologies i processos que afavoreixen una producció més ecoeficient duta a terme per la companyia.





Foment vol posar en valor com a exemple d’aplicació d’economia circular en l’àmbit de la construcció la planta de valorització de residus de la construcció H-ZERO creada per l’empresa, que permet obtenir un àrid reciclatge rentat de gran qualitat procedent dels residus de la construcció i demolició.





El premi a la categoria Internacionalització se li ha concedit a Fluidra i Wallbox. De Fluidra, Foment destaca la seva capacitat de posicionar-se a escala internacional, convertint-se en ambaixadora de la qualitat, la competitivitat i l’excellència del sector empresarial català, i per ser referència mundial en el seu segment de mercat: les piscines. En el cas de Wallbox, Foment ha volgut premiar la seva ràpida capacitat de creixement i posicionament global. El premi destaca la tecnologia de Wallbox per a la integració de càrrega elèctrica intelligent en el sector de l’automoció, i la seva aplicació a la gestió de l’energia per a edificis.





Per tercer any consecutiu, Foment lliurament el Premi Carles Ferrer Salat en la categoria d’Igualtat. La patronal premia a Carrefour pel pla en aquesta matèria desenvolupat per la companyia, que se centra en prevenir l’assetjament i la discriminació, a garantir la igualtat de tracte i d’oportunitats en els processos de selecció, a fomentar l’equilibri entre homes i dones en les diferents àrees de la companyia, a afavorir la igualtat d’oportunitats en la promoció interna, a promoure la conciliació de la vida laboral i familiar, i a garantir la igualtat retributiva, entre altres aspectes.





Finalment, i també per tercer any, la patronal atorga el guardó en la categoria de Pime de l’Any. Bellapart és la pime guardonada. Es tracta d’una empresa familiar amb més de 80 anys d’activitat empresarial i un llegat d’entusiasme, perseverança i qualitat. Foment vol posar en relleu que la companyia és referent per la seva excellència i la seva capacitat de treballar amb primeres figures de l’arquitectura i projectes de renom en l’àmbit del vidre.





Amb la institució dels seus premis anuals, Foment del Treball vol reconèixer i agrair l’esforç i la determinació de destacades personalitats del nostre entorn pel seu compromís amb el desenvolupament social i empresarial. Brillant empresari català, Ferrer Salat va ser president de Foment en el moment del renaixement de la patronal catalana amb l’arribada de la democràcia: alhora, va anar també president fundador de la patronal espanyola CEOE i posteriorment president de la gran patronal europea UNICE, avui dita Business Europe.





Uns valors, els que representa Carles Ferrer Salat, que identifiquen plenament els de Foment del Treball: la patronal catalana, l’organització empresarial més antiga d’Europa amb prop de 250 anys d’història, que ha encarnat l’entusiasme de catalans emprenedors pel progrés de Catalunya i d’Espanya.