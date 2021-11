El Parlament de dones afganeses a l'exili planta cara als talibans

Dones al Parlament Aggano votant a l'anterior legislatura a l'Afganistan.





La diputada afganesa Nazifa Yousufi Bek segons recull The Guardian va amb autobús des d'un hotel grec fins a una organització de migrants al centre d'Atenes on des d'una cadira plegable, inaugura el parlament de dones afganeses a l'exili.





Allà també hi ha, Yousufi Bek , de 35 anys, que va fugir de l'Afganistan amb el seu marit i els seus tres fills petits després de l'arribada dels talibans al govern de l'Afganistan. Yousufi Bek, de la província del nord de Takhar, és una de les 28 dones parlamentàries que han trobat refugi a Grècia . I Bek ho té clar “la nostra gent no té res. Les mares estan venent els seus fills, i la nostra obligació és alçar la veu, hem de posar fi a això”.





Fins fa poc, aquestes dones eren més del 40% de les dones parlamentàries de l'Afganistan. Les que són volen combatre un règim que ha desposseït les dones dels seus drets bàsics i ha enfonsat el seu país més en la pobresa i la gana enmig d'un col·lapse econòmic.





A les seves reunions totes fan torns per parlar i es posen drets per dirigir-se als seus companys. Expressen la seva oposició, als talibans , com ho farien a les sessions parlamentàries a Kabul, tamborejant rítmicament amb els dits sobre la taula.





Durant les reunions amb el primer ministre de Grècia, Kyriakos Mitsotakis, i la presidenta, Katerina Sakellaropoulou, les parlamentaris van pressionar les autoritats del país perquè advoquessin per les dones afganeses amb un altre estat membre de la UE. També han demanat a diversos ambaixadors, inclòs l'enviat dels Estats Units, que pressionin els seus governs perquè considerin els drets humans quan treballin amb els talibans.







A Shagufa Noorzai se li va acudir la idea d'un parlament paral·lel a l'exili amb Yousufi Bek. Mestra abans de convertir-se en legisladora, mentre va estar en el càrrec, Noorzai es va centrar a millorar la situació financera de les dones i va establir una fundació destinada a recolzar els nens sense llar i les vídues a la seva província natal de Helmand . I també ho té clar com totes les seves companyes: “Vull que les dones a l'Afganistan pensin”.





Durant les properes setmanes, els parlamentaris celebraran sessions virtuals amb l'administració de Joe Biden , membres del Congrés dels EUA i funcionaris del consell de seguretat de l'ONU, que seran facilitades per Mina's List , una organització sense ànim de lucre que recolza el lideratge polític de les dones i està treballant amb les legisladores afganeses.









ELS TRES OBJECTIUS D'AQUEST PARLAMENT DE DONES AFGANES





A l'agenda: la crisi dels drets de les dones sota el govern dels talibans, garantir que l'ajuda arribi a milions d'afganesos famolencs que enfronten un hivern cruel i pressionar les nacions occidentals perquè proporcionin un pas segur a les dones afganeses que van treballar com a jutges, fiscals i activistes, així com a les que va servir en les forces de seguretat.







" La nostra intenció és realment aprofitar totes aquestes xarxes, ampliar l'agenda de les dones, ampliar les seves plataformes, ajudar-les a tenir oportunitats ", diu Tanya Henderson , fundadora i directora executiva de Mina List.





Shagufa Noorzai, diputada de la província de Helmand, afirma que “ les dones som la meitat de la societat, per això som molt importants. No ens pots amagar ”.





Enjugant-se les llàgrimes amb el seu mocador al cap, la diputada Homa Ahmadi des de fa molt de temps mostra una foto recent al telèfon dels diputats talibans a Kabul. On abans s'asseia envoltada de companyes i homes de vestit, ara només hi ha homes amb turbants i barbes llargues. Ahmadi, de 46 anys, va representar la província oriental de Logar durant 15 anys i va guanyar un escó a les tres eleccions del país.





Cap país ha reconegut el govern talibà, encara que alts funcionaris d'alguns, inclòs el Regne Unit, s'han reunit amb els líders del grup les últimes setmanes, on van advocar pels drets de les dones. Però aquestes delegacions no contenien dones, cosa que va provocar el clam de destacades dones afganeses i va provocar que l'eurodiputada alemanya Hannah Neumann critiqués la setmana passada aquestes reunions per “contrarestar tot l'argument” .





El parlament a l'exili vol posar fora de perill les nou diputades que romanen a l'Afganistan. Estan amagades, una situació traumàtica que les dones coneixen molt bé.





ELS TALIBANS NO TENEN PIETAT AMB LES DONES DIPUTADES AFGANES









Farzana Kochai, diputada afganesa per la circumscripció especial dels nòmades kuchi. Foto del seu perfil de Facebook del 2020.







Temorosos dels assassinats en represàlia o la tortura per part dels talibans, les parlamentàries que van fugir primer es van amagar abans d'escapar a Grècia, sovint disfressades o després de l'anonimat d'una màscara facial. Algunes van volar a través de l'Iran i Geòrgia abans d'arribar a Atenes, en un complicat esforç de rescat que va involucrar el filantrop, Amed Khan, establert a Nova York.





Les parlamentàries, activistes i polítiques del país van quedar exposades a amenaces i intimidacions després de la dissolució de fet de la legislatura pel cop dels talibans.





Altres, com Halima Askari de la província central de Wardak, van creuar per terra Uzbekistan. En el segon trimestre d'embaràs, un metge de Taixkent li va dir que els nivells d'oxigen del nadó estaven greument reduïts a causa de l'estrès. Ara en el tercer trimestre, donarà a llum a Grècia.