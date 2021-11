VÍDEO 3D. Recreació de com seria una visita al Panteó de Roma al Segle II

Vídeo Recreació en 3D







L'actual Panteó de Roma va ser construït entre els anys 118 i 125 per Adriano al lloc del temple erigit per Marc Agripa en època d'August.







D'origen fosc, Marco Vipsanio Agripa va donar suport a Juli Cèsar a la guerra civil contra els hereus de Pompeu , i també a Octavio Augusto en la seva lluita contra els assassins de Juli Cèsar, primer, i contra Marc Antoni després.





Hàbil estrateg, Agripa va suplir les mancances militars del gran polític que va ser Octavio Augusto. L'any 31 aC va enviar la flota d'Octavio a la decisiva batalla d'Accio, que va derrotar les esquadres de Marc Antoni i la reina Cleòpatra d'Egipte. Després d'aquesta victòria sobre el seu últim rival, Octavio Augusto va acumular poders fins a erigir-se en el primer emperador romà, amb el nom de César Augusto .





L'any 21 aC, Agripa va contreure matrimoni amb la filla d'August, Julia, els tres fills dels quals homes, Agripa, Cayo i Lucio, van ser adoptats per l'emperador . Convertit en el principal conseller d'August, l'emperador li va confiar la defensa de la Gàl·lia, amenaçada per les incursions dels germànics; Agripa també va posar fi a la guerra dels càntabres a Hispània.





Gràcies a aquesta recreació en 3D viu l'experiència que qualsevol que visités Roma al s. II viuria en endinsar-se al Panteó.





QUÈ ÉS EL PANTEÓ DE ROMA?





El Panteó d'Agripa o Panteó de Roma és un antic temple romà —actualment una església—, situat a la ciutat de Roma , al lloc d'un anterior temple encarregat per Marc Agripa durant el govern d'August. Va ser acabat per ordre de l'emperador Adrià i dedicat al voltant de l'any 126. La seva data de construcció és incerta perquè Adrià va optar per no inscriure el nou temple, sinó que va conservar la inscripció del temple més antic que s'havia cremat.





El nom procedeix del grec Pántheion (en grec , Πάνθειον), que significa «temple de tots els déus». La majoria d'autors llatins empren la forma llatina de la seva transliteració, Pantheon . Mentre que la seva forma del llatí Pantheum està testificada per l'estudiós escriptor Plini el Vell .









Arquitèctura del Panteó de Roma





L'edifici és circular amb un pòrtic de grans columnes corínties de granit —vuit a la primera fila i dos grups de quatre darrere— sota un frontó. Un vestíbul rectangular uneix el pòrtic amb la rotonda, que es troba sota una cúpula de formigó enteixinat amb una obertura central (òcul) cap al cel. Gairebé dos mil anys després de la seva construcció, la del Panteó continua sent la cúpula de formigó sense armar més gran del món. L'alçada fins a l'òcul i el diàmetre del cercle interior són els mateixos: quaranta-tres metres. La seva cel·la circular voltada amb un pòrtic convencional va ser única a l'arquitectura romana. Tot i això, es va convertir en un exemple estàndard quan es van reviure els estils clàssics i va ser copiada en nombroses ocasions pels arquitectes posteriors.





El Panteó de Roma o Panteó d'Agripa és una de les obres mestres més impressionants de l'arquitectura de tots els temps i veure'l per primer cop és realment impactant. Es troba amagat entre els carrerons del barri de Trevi, molt a prop de Plaça Navona. El Panteó és un dels edificis més grandiosos del món antic i les seues proporcions i estructura són representatives de la concepció religiosa que tenien els romans.





És increïble pensar que el Panteó es trobava ja en aquest lloc allà l'any 128 dC i que ha vist passar davant del seu pòrtic durant gairebé mil nou-cents anys la vida de Roma. El seu aspecte impalpable i fantasmal contrasta amb els edificis i la vida que es desenvolupa al seu voltant.





És propietat estatal, gestionat pel Ministeri de Béns i Activitats Culturals a través del Museu Central del Laci. El 2013 va ser visitat per sis milions de persones.





LES CURIOSITATS D'AQUEST EDIFICI





La inscripció de la façana menteix. És a dir, 'Marco Agripa, fill de Lucio, ho va fer al seu tercer consolat'. Tot i això, l'edifici actual va ser construït per ordre d'Adrià al mateix lloc del temple original d'Agripa. Després d'excavacions efectuades al segle XIX, l'arqueòleg Rodolfo Lanciani va concloure que el Panteó d'Agripa va estar orientat al sud (al contrari que l'actual, que mira al nord) i que tenia una planta amb forma de T escurçada, amb l'entrada a la base . Aquesta descripció es va acceptar fins a finals del segle XX, quan noves excavacions van suggerir que podria haver tingut forma circular amb un pòrtic triangular orientat al nord, com ara l'actual.

En qualsevol cas, l'edifici original va ser destruït al costat d'altres de la zona en un enorme incendi l'any 80 dC Domiciano el va reconstruir, però va tornar a cremar el 110. La reconstrucció va començar poc després, en època de Trajà. Va ser finalitzat per Adriano, qui no solia deixar el seu nom als edificis que manava construir, conservant-se així la inscripció original d'Agripa. Les marques de fàbrica trobades als maons corresponen als anys 123 a 125, per la qual cosa hauria estat inaugurat per l'emperador durant la seva estada a la capital entre el 125 i el 128.

















És la cúpula de formigó més gran en massa de la història. Amb un diàmetre de 150 peus romans (43,44 m) i 4535 tones de pes, la del Panteó és la cúpula de formigó més gran en massa (és a dir, sense armadura d'acer al seu interior) de la història. L'alçada interior fins al sostre és igual al diàmetre, de manera que l'interior de la rotonda encaixaria en una galleda de 150 peus de costat, i hi cabria una esfera perfecta.





Abans quedava més alt. Antigament s'entrava al Panteó per una escala, ja que l'edifici està a 1,32 m sobre el nivell de la plaça, però construccions posteriors van elevar el nivell del terra que dóna al pòrtic, eliminant els esglaons.





El frontó és més baix del que hauria de fer. El pòrtic del Panteó es va dissenyar originalment amb columnes monolítiques de granit de 50 peus romans d'alçada (d'unes 100 tones de pes) i capitells de 10 peus d'alt i estil corinti. D'aquesta manera, hauria encaixat amb el frontó visible al cos intermedi, ocultant-ho. Tot i això, els constructors van fer canvis d'última hora per poder utilitzar columnes amb fusts de 40 peus i capitells de 8 peus.





Aquest canvi es va deure probablement a problemes logístics en algun moment de la construcció. Les columnes de granit gris que finalment es van usar procedeixen del planter de la Muntanya Claudiana (Egipte), des d'on havien de recórrer més de 100 km fins al Nil, que baixaven en gavarra durant les inundacions de primavera, quan pujava el nivell. Després eren embarcades fins al port romà d'Ostia. Allí eren tornades a posar en barcasses per pujar pel Tíber fins a Roma. Després de descarregar-les a prop del Mausoleu d'August, encara havien de recórrer uns 700 m fins al Panteó.





La seva consagració el va salvar (gairebé) de l'espoli medieval. L'emperador bizantí Focas va regalar el Panteó el 609 al papa Bonifaci IV, que el va convertir en una església cristiana consagrada a Santa Maria dels Màrtirs. És el primer temple pagà convertit al culte cristià, raó per la qual va ser l'únic edifici de l'Antiga Roma que va romandre intacte i en ús ininterromput.

No tothom va respectar aquest caràcter sagrat. Pau el Diaca va escriure sobre l'espoliació de l'edifici a mans de l'emperador Constant II, que va visitar Roma el juliol del 663 i va enviar a Constantinoble tot el bronze que va poder arrencar del Panteó i altres edificis de la ciutat.

Al segle XIV, durant el trasllat del papat a Avinyó, el Panteó va ser usat com a fortalesa, i més tard com a mercat.





L'òcul deixa passar la pluja a la rotonda. En la construcció de la cúpula del Panteó es van adoptar diverses mesures per reduir el pes: es van usar materials lleugers (pedra tosca en lloc del travertí emprat per a la fonamentació), murs gradualment menys gruixuts (des de 5,90 m inicialment fins a 1,50 m ), cinc files de cassetons per aconseguir un gruix encara menor dels anells concèntrics de formigó, i tancament mitjançant un òcul de 9 m de diàmetre, envoltat per una cornisa de bronze fixada a la cúpula a l'última fila de cassetons, que elimina el pes del formigó al punt més feble de la cúpula.





L'òcul roman sempre obert, i hi entra la llum i la pluja. El paviment de la rotonda és lleugerament convex, amb la part central 30 cm més alta que el perímetre, perquè la pluja flueixi cap al canal de desguàs situat a tot el perímetre.





Una àliga va poder coronar el frontó. El frontó havia d'estar decorat amb estàtues de bronze, ancorades amb perns, i avui perdudes. Per la posició dels orificis s'especula que podria ser la figura d'una àliga amb les ales desplegades, amb llaços que s'estendrien des de la corona fins a les cantonades del frontó.









El papa Urbà VIII li va posar orelles de ruc. A principis del segle XVII, Urbà VIII va reemplaçar el campanar construït al segle XIII sobre el sostre del pòrtic amb les famoses torres bessones (erròniament atribuïdes sovint a Bernini) conegudes popularment com «les orelles de ruc», que no serien retirades fins a finals del segle XIX.





Es va arrencar el bronze del sostre. Urbà VIII, un Barberini, també va fer servir el bronze del sostre de la cúpula o el pòrtic per fabricar bombardes amb què protegir el Castell Sant'Angelo, fortalesa on els papes es refugiaven en èpoques complicades, així com el Baldaquí de Sant Pere ( encara que algunes fonts afirmen que per a aquest es va usar bronze portat de Venècia).





Les portes li queden petites. Les portes enormes que donen a la cel·la són antigues però no les originals, que van estar xapades en or. Les actuals, més petites que el marc de la porta, hi han estat des del segle XV.





És la seu de l'Acadèmia dels Virtuosos de Roma. Des del Renaixement el Panteó s'usa com a seu de l'Acadèmia dels Virtuosos de Roma (actualment Insigne Acadèmia Pontifícia de Belles Arts i Lletres dels Virtuosos al Panteó), servint de sepulcre grans artistes italians com Rafael o Vignola.