El PSOE vol que s'estudiï educació emocional des d?infantil fins a Batxillerat

La salut mental preocupa cada cop més la nostra societat





El grup parlamentari del PSOE espera enriquir el currículum en totes les etapes de l'educació a través de xerrades en educació emocional per millorar la salut mental, que ara s'ha convertit en objecte d'una sèrie d'iniciatives parlamentàries al Congrés.









El diputat de Más País, Íñigo Errejón, al març va aprofitar el torn de preguntes per demanar al president Pedro Sánchez detalls del pla de l'administració per abordar els problemes de salut mental provocats per la pandèmia. I des de llavors s'ha posat el focus en aquest problema social.









La preocupació de la societat per les malalties mentals és evident, a més de la responsabilitat de les parts de cercar solucions, també es pot transformar en vots. En aquest context, el grup parlamentari socialista ha registrat una PNL al Congrés per instar el govern a promoure les mesures necessàries relacionades amb la salut mental de la infància i l'adolescència al sistema educatiu, i a través de reunions departamentals per cooperar amb la Comunitat Autònoma d'Educació i el Comitè Interregional del Sistema Nacional de Salut.













Els socialistes demanen la promoció de l'educació emocional a totes les etapes educatives i el desenvolupament de conferències i seminaris a càrrec d'experts en educació emocional. Van explicar que l'objectiu és "aconseguir una formació integral, que inclogui educar els estudiants en el concepte i valor de la salut emocional, la prevenció i detecció primerenca de riscos per a la salut mental, i trobar les eines emocionals necessàries."





També aspira a fomentar les connexions entre els centres educatius , les organitzacions socials, la infància i les ONG que desenvolupen accions en aquest àmbit, així com els grups de suport. La PNL inclou el requisit de brindar assessorament psicològic i de salut als estudiants del sector educatiu, "d'acord amb les disposicions de l´Estratègia Nacional de Salut Mental". I s? enforteix l'equip de consellers, psicòlegs escolars, educadors, treballadors socials i mestres de servei comunitari.