Ada Colau fitxa el consultor que va ajudar a Manuela Carmena a millorar els seus discursos en públic

Ada Colau i Manuela Carmena en una de les seves trobades/ @EP





Ada Colau va contractar el consultor que va ajudar Manuela Carmena a desenvolupar un estil diferent de parlar en públic. Mario Tascón, propietari de la consultora Volcán Prodigioso va guanyar el concurs al qual es va presentar en solitari per millorar la comunicació del consistori i especialment de la seva alcaldessa. La restribució pujarà a un total de 8.828 euros/ al mes distribuït en cinc mesos de feina.



L' Ajuntament de Barcelona justifica el contracte assegurant que el que cal són "serveis municipals que millorin el seu llenguatge inclusiu i accessible, fàcil d'entendre i òbviament, amb perspectiva de gènere". El més curiós és que el contracte va coincidir amb l' enviament d' un trípic amb fotografies de Colau i de Yolanda Díaz venent explicant-ne la gestió al capdavant de l'Ajuntament. Una cosa estranya atès que Díaz ocupa el càrrec de Ministra de Treball, no càrrec ni orgànic ni representatiu al consistori barceloní. ¿Haurà decidit l'alcaldessa donar el seu plàcet i la seva firma per fer una acció de propaganda política a compte de l'eradi públic barceloní ?















Però Ada Colau, per justificar el nomenament d'aquest prestigiós consultor de comunicació, que havia treballat abans per a El Mundo i el Grup Prisa, apunta que “l'ajuntament vol desenvolupar un projecte en què la participació d'equips humans es converteixi en una prioritat per a millorar la capacitat de cocreació i innovació, consolidant i millorant la capacitat de servei a la ciutadania.









Això passa, afegeix el document de contractació, "per intentar repensar certs serveis, augmentar-ne el valor, guanyar claredat en la presentació i comunicació, i ajustar-los a les diferents realitats socials i culturals de la nostra ciutat, així com amb diferents grups de persones".