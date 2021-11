Èxode de jutges a Catalunya: 73 dels 188 integrants nous hauran d'exercir aquesta comunitat

Acte presidit pel Rei Felip VI @EP



Els 188 nous jutges que aquest any han acabat la seva formació a l'Escola Judicial rebran els seus despatxos aquest dilluns a les 12, en un acte a Barcelona que presidirà el Rei Felip VI i en què també intervindrà el president del Consell General del Poder Judicial ( CGPJ), Carlos Lesmes.





El 2019, el Rei no hi va assistir i Lesmes va presidir l'acte, que es va celebrar a la seu de l'Escola Judicial unes tres setmanes abans que es publiqués la sentència de l'1-O. En canvi, aquest any l'acte tindrà lloc a l'Auditori de Barcelona, i també hi intervindrà el director de l'Escola Judicial, Jorge Jiménez.





El 71% són dones, la mitjana d'edat és de 28 anys i, de mitjana, han trigat poc més de quatre anys i mig a preparar i aprovar les oposicions a la carrera judicial, ha explicat el CGPJ en un comunicat.





La majoria (un 76%) no procedeix de famílies de juristes, i com altres anys la majoria són d'Andalusia (48), i les altres comunitats autònomes amb més jutges nous són el País Valencià (23) i Madrid (22).





En canvi, la majoria exerciran per primera vegada a Catalunya (73) i la resta ocuparan places vacants a Andalusia (45), Aragó (4), Balears (2), Canàries (15), Cantàbria (3), Castella-la Manxa (5), Castella i Lleó (3), Comunitat Valenciana (3), Extremadura (10), Galícia (14), La Rioja (1), Múrcia (6) i el País Basc (4).





ÈXODE DE JUTGES A CATALUNYA





Que pràcticament la meitat dels nous jutges hagin d'exercir a Catalunya no és casualitat: els darrers anys s'està produint un gran èxode que provoca dèficit de magistrats. Aquest darrer any el dèficit era de 64 jutges. L'any 2017 van ser 21 els jutges que es van anar voluntàriament de la comunitat i el 2018 en van sortir 48 més. Un any més tard, el 2019, se'n van anar 32.





Des del tribunal superior de Catalunya se sol·licita que es creïn incentius perquè els jutges que treballen en aquesta comunitat vulguin quedar-se als seus llocs. El president José María Barrientos ha assenyalat que "es va patint des de fa dècades una permanent desertització de la planta judicial. Les causes a què, habitualment, s'ha atribuït aquest fenomen han estat diverses, des del superior cost que comporta la vida en aquest territori , passant per la manca de tradició opositora per a l'accés a la carrera judicial o, fins i tot, la dificultat, addicional, que pot suposar per a jutges o jutges procedents d'altres territoris, el fet que Catalunya tingui una llengua pròpia o un dret civil, també propi", va dir, segons un document avançat per El Mundo.





"A totes aquestes raons amb què s'ha intentat explicar el desinterès per sol·licitar i/o romandre a les destinacions de Catalunya, s'ha afegit, més recentment, la conjuntura viscuda aquests últims anys", ha seguit.