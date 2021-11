Busquen un home desaparegut diumenge a la muntanya a Setcases

Equip d'emergències durant la cerca. - MOSSOS





Els Bombers de la Generalitat busquen un home que aquest diumenge a la tarda va sortir d'excursió per la muntanya a Setcases (Girona), en direcció a l'estació d'esquí Vallter 2000, i no va tornar a casa seva.





Dues dotacions de Bombers ho han buscat durant tota la nit en "condicions molt dures" per sota del Coll de la Marrana, ha informat el cos d'emergències en un tuit.





Aquest dilluns al matí els equips canins s'han unit a la recerca, on també participen el grup d'actuacions especials dels Bombers, bombers dels parcs de Figueres, Girona i Camprodon (Girona) i els Mossos d'Esquadra.





En declaracions a TV3 recollides per Europa Press, el sergent de Bombers de la Generalitat Francesc Martínez ha explicat que la zona on pot estar l'home està ben delimitada i que diumenge han comprovat que el telèfon donava senyal.





Els bombers --ha detallat-- han estat treballant a 10 graus sota zero durant tota la nit per trobar-lo, amb una "sensació tèrmica" de fins a 30 sota zero pel vent.





L'estació d'esquí de Vallter 2000 els va obrir la cafeteria i va posar a disposició els remuntadors mecànics i equipament; també es van unir a la cerca amics del desaparegut i guies de muntanya.





EN ALERTA PEL TEMPS





El sergent ha alertat que entre finals de novembre i l'inici del Pont de la Puríssima és el període en què es donen els “episodis més greus” a la muntanya, coincidint amb un empitjorament de les condicions meteorològiques.





Aquest diumenge els Bombers també van rescatar dues persones que havien sortit a la muntanya a la Parera (Barcelona) i a Port del Comte (Lleida), on van trobar una noia en estat d'hipotèrmia.