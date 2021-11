Felip VI, Aragonès i Colau acudeixen aquest dilluns a un acte de Foment amb dos ministres i tres presidents

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, el president coreà, Moon Jae In, el Rei, la vicepresidenta del Govern, Nadia Calviño, el president del Cercle d'Economia, Javier Faus, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i la ministra Reis Maroto @ep





El lliurament de medalles del 250è aniversari de Foment del Treball reunirà aquest dilluns a la tarda el Rei; el president de la Generalitat, Pere Aragonès ; l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau ; els ministres Raquel Sánchez i José Luis Escrivá; els presidents de Comunitat Valenciana, Balears i Aragó, Ximo Puig , Francina Armengol i Javier Lambán , i el conseller d'Empresa del Govern, Roger Torrent .





El MNAC acollirà a les 20.00 la celebració del 250è aniversari de la patronal catalana, que inclou el lliurament de les Medalles Commemoratives de l'aniversari i dels XIV Premis Carles Ferrer Salat, informa Foment en un comunicat.





MEDALLES DEL 250 ANIVERSARI





Les medalles de l'aniversari han de rebre el president de la Fundació Bancària la Caixa i resident del Consell d'Administració de CriteriaCaixa, Isidre Fainé, i l'Associació Industrial Tèxtil del Procés Cotoner (Aitpa).





Fainé la rebrà "en reconeixement a la seva trajectòria empresarial i compromís social", i Aitpa, com a entitat que simbolitza els orígens de Foment i la història de la indústria tèxtil cotonera, sector pioner de la industrialització a Espanya.





PREMIS CARLES FERRER SALAT





Els XIV Premis Carles Ferrer Salat reconeixen Fluidra i Wallbox a la categoria Internacionalització; Grup Sorigué a la de Compromís Social; Bellapart com a Pime de l'Any; Hercal Diggers a Medi Ambient; Carrefour a Igualtat, i dos premis ex-aequo en Innovació: Grupo Eulen i Fundación García Cugat .





Fluidra rep el premi per la seva capacitat de posicionar-se a escala internacional, "esdevenint ambaixadora de la qualitat, la competitivitat i l'excel·lència" i ser referència mundial en piscines.





Wallbox el rep per la seva "ràpida capacitat de creixement i posicionament global", la seva tecnologia per a la integració de càrrega elèctrica intel·ligent a l'automoció i la seva aplicació a la gestió de l'energia per a edificis.





Grup Sorigué està premiat "per la vocació de retorn" i la tasca social, especialment per afavorir la integració de persones en risc d'exclusió i també per la col·lecció d'art contemporani, a més de les iniciatives i mesures durant la pandèmia.





Bellapart, Pime de l'Any, és una empresa familiar amb més de 80 anys i "referent per la seva excel·lència i capacitat de treballar amb primeres figures de l'arquitectura" i projectes destacats en l'àmbit del vidre.





D'Hercal Diggers se n'ha valorat el comportament ambiental, sobretot per l'economia circular, amb la planta de valorització de residus de la construcció H-Zero, que obté un àrid reciclat rentat de qualitat.





Carrefour veu reconegut el seu pla per prevenir l'assetjament i la discriminació, per garantir la igualtat de tracte i les oportunitats en els processos de selecció, i per fomentar l'equilibri de gènere.





El Grup Eulen rep el premi per la Sala de Transformació digital Virtual com a projecte de l'Aula de Transformació Digital de la Universitat Corporativa Eulen (UCE), i també es reconeix (ex-aequo) a la Fundació García Cugat, per la seva innovació per tractar patologies de traumatologia, ortopèdia i fisioteràpia, i pels seus avenços en teràpies biològiques i regeneratives.





Totes aquestes medalles i premis reconeixen el treball d'empreses i empresaris a l'últim any oa tota la seva trajectòria, i l'edició d'enguany ha tingut suport de Boehringer Ingelheim, CaixaBank, Endesa, Repsol, PwC i Telefónica (a més, als actes de l'aniversari hi col·laboren Naturgy, Glovo i Gran Thornton, al costat de l'Ajuntament de Barcelona i la Diputació de Barcelona).