Mor als 41 anys Virgil Abloh, el director creatiu de Louis Vuitton

El dissenyador nord-americà Virgil Abloh , director creatiu de la línia masculina de Louis Vuitton , ha mort de càncer aquest diumenge als 41 anys, segons va anunciar el grup LVHM, al qual pertany aquesta marca.





LVMH , el hòlding francès propietari de Louis Vuitton, va dir diumenge que Abloh havia mort aquest mateix dia després de diversos anys de lluita en privat contra la malaltia. "Tots estem commocionats després d'aquesta terrible notícia", va dir el cap de LVMH, Bernard Arnault. “Virgil no només va ser un dissenyador geni, un visionari; també era un home amb una ànima bella i gran saviesa.





" La família LVMH s'uneix a mi en aquest moment de gran dolor, i tots estem pensant en els seus éssers estimats després de la mort del seu marit, el seu pare, el seu germà o el seu amic ". Els fanàtics van reaccionar amb sorpresa i tristesa a l'anunci, mentre que celebritats com l'estrella de Luther Idris Elba , el músic i productor Pharrell Williams i el raper britànic AJ Tracey li van retre homenatge.



En una publicació a Instagram, la família d'Abloh va dir: “Durant més de dos anys, Virgil va lluitar valentament contra una forma rara i agressiva de càncer, l'angiosarcoma cardíac. Va triar suportar la seva batalla en privat des del seu diagnòstic el 2019, sotmetent-se a nombrosos tractaments complexos, mentre dirigia diverses institucions importants que abasten la moda, l'art i la cultura. Malgrat tot, la seva ètica de treball, la seva curiositat infinita i el seu optimisme mai no van flaquejar. Virgil va ser impulsat per la dedicació al seu ofici i a la seva missió d'obrir portes als altres i crear camins per a una major igualtat en l'art i el disseny... Els agraïm a tots pel seu amor i suport, i els demanem privadesa mentre plorem i celebrem la vida de Virgil”.





Abloh era sovint aclamat com un dels dissenyadors més influents a la indústria de la moda, però també era DJ i artista, i tenia títols en enginyeria civil i arquitectura.