La Generalitat imposarà un braçalet amb GPS als violadors amb permisos penitenciaris

El Departament de Justícia de la Generalitat implantarà, a partir de l'any 2022, un nou mètode per controlar els violadors que surtin de la presó amb permisos penitenciaris. Es tracta d'uns braçalets que porten un GPS incorporat i que permetran tenir sota control aquestes persones, sabent en tot moment la seva localització i prevenint situacions de risc.





Ha estat la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, que va donar la notícia a través d'unes declaracions a TV3. A més, ha afegit que això "permetrà donar una alarma als Mossos d'Esquadra" en cas d'identificar que el violador "s'acosta a llocs on no ha d'anar".









En aquesta línia, ha indicat que "detectar aquest eventual risc" permetrà "poder tornar a ingressar-lo" a la presó , sense necessitat que torni a violar o abusar d'una altra persona.









Així doncs, amb aquest projecte pilot que es començarà a posar en pràctica a principis del proper any, la conselleria de Justícia vol reduir la taxa de reincidència dels agressors sexuals. Cal assenyalar que, en principi, es començarà a fer servir amb els violadors d'alt risc.





ALTRES MESURES PER EVITAR AGRESSIONS





Des de fa temps i des de diferents col·lectius es demanen més mesures per evitar agressions sexuals. Per exemple, fa unes setmanes la patronal d'empreses d'oci nocturn Fecasarm va demanar que s'implantés una iniciativa de l'entitat del sector a nivell nacional Spain Nightlife i es creés “ una llista negra” de violadors reincidents i condemnats per delictes, tant contra les persones com contra la seva llibertat sexual, comeses en locals d'oci nocturn oa prop d'elles .









Amb això pretenien evitar agressions sexuals en un àmbit en què es produeixen moltes. Ho aconseguirien perquè aquesta llista negra seria compartida per totes les empreses de seguretat privada i control d'accés a tot el país, encara que no descarten que la llista pogués ser internacional en un futur.





Revisar les dades de cada persona suposaria un increment en la necessitat de personal, en el temps emprat i en les cues per poder accedir a aquests llocs. Però suposaria més seguretat per a la resta de persones, de la mateixa manera que també ho farà el nou mètode que implantarà la Generalitat.