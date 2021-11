Bertin Osborne, investigat per fixar la seva residència a Luxemburg i facturar a Panamà

Bertín Osborne @ep





Males notícies per a Bertín Osborne . Pel que sembla, hi ha documents que han estat remesos a l' Audiència Nacional que demostrarien que el popular presentador i cantant hauria fet servir els serveis d'un assessor fiscal especialitzat en entramats empresarials per pagar menys impostos a Espanya, segons ha revelat en exclusiva El Confidencial.





Bertín Osborne ha reconegut aquesta situació a aquest mitjà, afirmant que "va ser el major error" de la seva vida. L'andalús es va empadronar a Luxemburg i va cedir els seus drets de contractació a una societat instrumental a Panamà per esquivar la Hisenda espanyola.





La notícia ha corregut per la pólvora per les xarxes socials, i aquesta informació és el principal tema de conversa d'avui: " Si hi ha una notícia que em podria sorprendre menys és aquesta de Bertín Osborne, perquè els suposadament més patriotes són els que en realitat menys ho són ”, ha dit un usuari a través de Twitter.





El Confidencial informa que un dels presumptes cervells de la trama del PSOE que va desviar 14 milions d'euros en subvencions públiques per reindustrialitzar Cadis, el gestor Joaquín Arespacochaga Llópiz, va ser el que suposadament va ajudar Osborne a crear aquesta estructura societària.