El Govern central assegura que no hi ha casos de la variant òmicron a Espanya

La portaveu del Govern i ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez , ha assegurat aquest dilluns que "ara com ara" no hi ha cap cas de la variant òmicron de coronavirus, i ha apostat per l'aplicació de la tercera dosi de la vacuna i mantenir el ús de la màscara com a mesures per seguir combatent el virus.





En declaracions a TVE, Rodríguez ha instat la ciutadania a mantenir el rigor en l'ús de la màscara i a acudir a vacunar-se amb la tercera dosi , cosa que segons la seva opinió ha estat la clau que Espanya sigui avui dia "el país amb menys afectació", en comparació d'altres països que n'han relaxat l'ús.





Així, ha assegurat que Espanya és un país "segur" i ha llançat un missatge de tranquil·litat alhora que ha anunciat noves mesures que s'acordaran demà al Consell de Ministres i que ampliaran les que ja han entrat en vigor aquest cap de setmana i aquest dilluns, que exigeixen una quarantena als viatgers procedents de diversos països del sud d'Àfrica, on s'ha detectat presència de la nova variant del virus.





La portaveu ha afirmat que el Govern està actuant amb “celeritat” i “rigor” i prenent mesures que van de la mà de les autoritats europees.