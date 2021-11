Puigneró vincula el col·lapse al passaport Covid a les múltiples descàrregues per persona

Jordi Puigneró @ep





El vicepresident de la Generalitat i conseller de Polítiques Digitals i Infraestructures, Jordi Puigneró , ha atribuït el col·lapse de la web on es descarrega el passaport Covid al fet que gairebé la meitat de les persones que ja en tenien s'ho tornessin a baixar en fer-se obligatori a la restauració, els gimnasos i les residències.







En una entrevista aquest dilluns a TV3, ha explicat que el Govern es reunirà aquest dilluns a la tarda per valorar quan reactivar la mesura, després que la Conselleria de Salut la suspengués pels problemes d'accés al portal de 'La Meva Salut'.





El vicepresident ha recalcat que des del juliol era possible obtenir el passaport --que fins divendres va acumular nou milions de descàrregues-- de manera que "quan es pren la decisió, no es pot pensar que un gran volum, gairebé la meitat de persones, ho tornaria a fer".





De fet --ha explicat-- unes 200 persones se'l van descarregar desenes de vegades, i una persona a Catalunya el va arribar a descarregar 200 vegades : "És un fenomen amb què no comptàvem".





Per això, ha demanat als catalans que un cop s'ho baixin s'ho guardin per poder-ho ensenyar quan sigui obligatori, una vegada es reactivi l'obligatorietat del passaport Covid.





PRESSUPOSTOS





Després de la tramitació dels Pressupostos de la Generalitat amb el suport dels comuns, ha afirmat que el Govern d'ERC i Junts gaudeix de "bona salut" i que manté bona sintonia amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès , en les paraules.





"Benvinguts els comuns als pressupostos de Junts; aquests pressupostos els ha fet Junts i els comuns s'hi han sumat", ha dit, tot i que ha lamentat no haver-los pogut tirar endavant amb la CUP, que veu molt difícil que finalment els doni suport.





Preguntat per les declaracions del diputat de Junts Joan Canadell , que va titllar els pressupostos del Govern d'autonomistes, ha replicat que "tots els pressupostos seran autonomistes" mentre Catalunya no sigui un Estat independentment.





RODALIES





Puigneró ha reivindicat el traspàs total de Rodalies a la Generalitat i ha dit que el Govern no signarà "cap contracte amb Renfe" per prestar-lo perquè el seu model és el de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), després que la bilateral d'infraestructura acordés el traspàs a Catalunya d'entre 270 i 300 milions d'euros el proper any corresponents al dèficit d'explotació del servei.





També ha apostat per negociar amb el Govern en bilaterals i ha afirmat que no és partidari que Aragonès assisteixi a Conferències de Presidents que acaben en un "cafè per a tots" i en què, al seu parer, es discuteix sense arribar a acords.





"On hi hagi altres comunitats, si realment no hi ha un ordre del dia, no hi ha acords, és més anar-se'n a fer una foto... Són absolutament estalviables i no contribueixen a res", ha afegit.





Durant la reunió de divendres --ha afirmat-- no es va abordar l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona-El Prat: "L'Estat va tancar la porta a l'ampliació de l'Aeroport. Són ells els que han de tenir la iniciativa, i nosaltres ja decidim quines condicions volíem", encara que ha puntualitzat que està disposat a parlar-ho si el Govern obre la porta, en les paraules.