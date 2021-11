Una dona mata la seva amiga embarassada per robar-li el fetus

Dona embarassada /@Pixabay





Una dona ha estat condemnada a 56 anys de presó al Brasil després d'assassinar la seva amiga embarassada de 36 setmanes per robar-li el fetus de l'úter.







La noia, de 27 anys, va convèncer la seva amiga perquè l'acompanyés a fer un encàrrec. Però llavors, la va colpejar amb un totxo al cap fins a matar-la. Després, la condemnada va fer servir un ganivet per obrir-li el ventre a la morta i extreure-li el fetus de l'úter.





Més tard, va amagar el cos de la que havia estat la seva amiga i se'n va anar amb el nadó i la seva parella a un hospital per dir que acabava de donar a llum. Però les infermeres, que no la van creure, van trucar a les autoritats.





A la investigació, els agents van descobrir que l'assassina havia fingit un embaràs i havia enganyat la seva parella. Per això, havia buscat informació a Internet sobre com simular un embaràs i un part. A més, havia estat llegint sobre com treure un fetus de l'úter.





Els fets van succeir l'agost del 2020 i la dona ha estat condemnada per homicidi agreujat en perjudici de la seva amiga i per l'intent d'assassinat del fetus. També li van sumar càrrecs per amagar un cadàver, obstruir la justícia, segrestar un menor i negar els drets a un nounat.