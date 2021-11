Presó provisional per robar a cases i residències de Barcelona i Sant Cugat

Un jutge ha decretat presó provisional per a un home de 24 anys per presumptament cometre 19 robatoris amb força a l'interior de domicilis i residències de Barcelona i Sant Cugat (Barcelona) , a les quals accedia escalant les façanes i de les quals, alguna vegada , "fugia despenjant-se per la finestra amb llençols lligats".





En un comunicat aquest dilluns, la Mossos d'Esquadra han explicat que la investigació es va iniciar després que la policia catalana tingués coneixement d'un robatori a l'interior d'una residència de gent gran el 7 de juliol.





Els agents van relacionar aquest fet amb altres robatoris a partir del 'modus operandi' utilitzat pel presumpte lladre, i van iniciar una investigació "per recollir el màxim d'indicis que podien relacionar-ho amb altres fets que s'estaven registrant a la ciutat".





Així mateix, la Unitat de Recerca de la comissaria de Rubí (Barcelona) també investigava set robatoris a l'interior de domicilis entre l'agost i l'octubre, "els quals podrien estar relacionats amb la persona que estaven buscant".





Diversos agents van detenir el presumpte autor dels robatoris el dilluns 22 de novembre a la via pública, i el detingut, amb set antecedents per fets similars, va passar a disposició judicial i el jutge en va decretar l'ingrés a la presó.