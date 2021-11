Exteriors noliejarà un vol a Moçambic per repatriar els espanyols per la nova variant de coronavirus

José Manuel Albares @ep





El ministre d' Afers Estrangers, Unió Europea i Cooperació , José Manuel Albares , ha xifrat en "una mica més de 200" els espanyols que es troben als països del sud d'Àfrica més afectats per la variant òmicron de coronavirus i ha assenyalat que els van a recol·locar en els vols de companyies que encara estan fent servei a Europa. A més el Ministeri noliejarà un vol des de Moçambic per repatriar els nacionals que estan en aquest país.





En declaracions a TVE, Albares ha assenyalat que la majoria es troba a Sud-àfrica, "uns 150" i la resta a diversos països de la regió.





El ministre ha indicat que els estan col·locant en vols comercials a Europa que encara funcionen des de Sud-àfrica. Concretament ha explicat que hi ha dues companyies aèries que mai han arribat a suspendre els seus vols i dues més que els reprendran. "També d'altres països de la zona continuen funcionant vols comercials", ha afegit.





D'altra banda, ha avançat que Exteriors ha contractat un avió que enviarà a Moçambic per repatriar els espanyols que hi són, ja que aquest país no compta amb vols a Europa. "Ho farem al llarg de la setmana, dimecres o dijous, probablement", ha apuntat.





Albares ha enviat un missatge de tranquil·litat als espanyols i ha assegurat que tenen garantit el retorn a Espanya en vols comercials i ha insistit que no s'escatimaran "ni temps ni esforç" i que si és necessari es nolieren els avions que siguin necessaris.