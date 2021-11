Mor Frank Williams, llegenda de la Fórmula 1

Frank Williams @Fórmula 1 - EP





El britànic Frank Williams, fundador i exdirector de l'equip Williams Racing de Fórmula 1, ha mort aquest diumenge als 79 anys , ha confirmat l'equip.





“Amb gran tristesa confirmem, en nom de la família Williams, la mort de Sir Frank Williams. Després d'ingressar a l'hospital divendres, Sir Frank va morir en pau aquest matí envoltat de la família. Avui rendim homenatge a una figura tan estimada i inspiradora. Trobarem molt a faltar Frank”, van escriure des de l'escuderia.





La Fórmula 1 també va mostrar el seu pesar per la mort de l'home que més anys ha estat al capdavant de l'equip del 'Gran circ'. “Estem plens de la més immensa i profunda tristesa per la mort de Sir Frank Williams. La seva fou una vida impulsada per la passió per l'automobilisme. El seu llegat és incommesurable i sempre serà part de la F´romula 1. Conéixer-ho va ser una inspiració i un privilegi. El trobarem molt a faltar”, van dir.





L'expilot va fundar el 1996 el seu primer equip, el Frank williams Racing Cars, i deu anys més tard va crear el seu equip actual. El 2019, va fer 50 anys com a cap d'equip a la Fórmula 1.