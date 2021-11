"La Covid-19 no ha acabat amb nosaltres", adverteix l'OMS davant l'aparició de la variant Òmicron

El director general de l' Organització Mundial de la Salut (OMS) , Tedros Adhanom Ghebreyesus , ha advertit aquest dilluns que l'aparició d'Ómicron és "un altre recordatori" que la Covid-19 "no ha acabat amb nosaltres" i que " els guanys guanyats amb esforç podrien desaparèixer en un instant”.





Tedres Adhanom Ghebreyesus @ep







En aquests termes s'ha referit durant l'obertura de l'Assemblea Mundial de la Salut, que celebra fins a l'1 de desembre una reunió extraordinària, on els Estats membres plantejaran l'enfortiment de la preparació i la resposta de l'OMS a les emergències sanitàries .





“ Estem vivint un cicle de pànic i negligència ”, s'ha lamentat. "No podem acabar amb aquesta pandèmia llevat que solucionem la crisi de les vacunes. En menys d'un any, s'han administrat gairebé 8.000 milions de vacunes a tot el món, la campanya de vacunació més gran de la història", però els països de baixos ingressos, la majoria a l'Àfrica, han rebut només el 0,6% de totes les vacunes.





"Tothom sap que les pestes tenen una forma de repetir-se al món... Hi ha hagut tantes plagues com guerres a la història, però sempre les plagues i les guerres prenen la gent per igual per sorpresa", ha assenyalat Tedros, obrint el seu discurs amb aquesta cita de 'La peste', novel·la escrita el 1947 per l'algerià-francès Albert Camus.





"Els brots, epidèmies i pandèmies són un fet de la naturalesa i una característica recurrent de la història registrada, des de la plaga d'Atenes el 430 aC, fins a la pesta negra, la pandèmia d'influença de 1918 i la Covid- 19", però, "això no significa que estiguem impotents per prevenir-los, preparar-nos per a ells o mitigar-ne l'impacte".





" No som presoners del destí ni de la naturalesa ", ha assegurat convençut que la capacitat per acabar amb aquesta pandèmia serà una prova de la capacitat per prevenir i respondre eficaçment a futures pandèmies, i per això és necessari un "lideratge valent i compassiu ", així com "fidelitat a la ciència", "generositat" en l'intercanvi de R+D i "compromís infrangible amb l'equitat i la solidaritat".





"No hauríem de necessitar una altra crida d'atenció, hauríem d'estar ben desperts davant l'amenaça d'aquest virus", ha recordat el director general de l'OMS, que ha recordat que el Món té una gran capacitat per anticipar-se a les pandèmies, preparar-nos-hi, desentranyar la genètica dels patògens, detectar-los en les etapes més primerenques, i "evitar que es converteixin en desastres globals i respondre quan ho facin".





I, tot i això, s'ha lamentat, " aquí estem, entrant en el segon any de la crisi de salut més aguda en un segle, i el món segueix a les seves urpes" . Encara que ha reconegut que hi ha països que es troben estables, mentre altres regions estan en "declivi", ha reiterat que "cap regió, cap país, cap comunitat ni cap individu està fora de perill fins que tots estiguem fora de perill".





"L'aparició de la variant Òmicron altament mutada subratlla com de perillosa i precària és la nostra situació. S'ha d'agrair a Sud-àfrica per detectar, seqüenciar i reportar aquesta variant, no penalitzar", ha manifestat el director general de l'OMS, assenyalant que el món necessita un nou acord sobre pandèmies, ja que el sistema actual desincentiva els països d'alertar-ne d'altres sobre amenaces que inevitablement aterraran a les costes.





Alhora, ha afirmat que s'està investigant amb urgència científics de tot el món sobre les noves variants, la seva transmissió, gravetat, risc de reinfeccions i de risc d'evadir les vacunes.





LA FALTA DE VACUNES AJUDA A PROPAGAR EL VIRUS





Novament ha constrenyit els països rics a col·laborar en la donació de vacunes, així com a alliberar les patents perquè hi ha un accés equitatiu al món a les vacunes i nous tractaments contra la Covid-19. "Ja fa un any, quan alguns països van arribar a acords bilaterals amb els fabricants, vam advertir que els més pobres i vulnerables serien trepitjats a l'estampida mundial de vacunes. I això és exactament el que ha passat", s'ha lamentat.





L'OMS "entén i dóna suport" a la responsabilitat de cada Govern de protegir la seva població, però recorda que un accés equitatiu de les vacunes no és "caritat", "és el millor per a tots els països", ja que com més persisteixi la desigualtat a les vacunes, "més oportunitats tindrà aquest virus de propagar-se i evolucionar de formes que no podem predir ni prevenir".





Per tant, ha tornat a demanar en nom de l'OMS a tots els Estats membres que donin suport als objectius de vacunar el 40% de la població de tots els països per a finals d'aquest any i el 70% per a mitjans del proper, ja que 103 països encara no han assolit la meta del 40%, i més de la meitat corren el risc de no assolir-la abans de final d'any, "simplement perquè no poden accedir a les vacunes que necessiten".





" No hi ha dubte que les vacunes han salvat moltes vides i han ajudat a sufocar la pandèmia a molts països. Els països que han aconseguit les taxes de vacunació més altes ara estan veient una dissociació entre casos i morts ", no obstant ha alertat que no es pot abaixar la guàrdia quant a les mesures de prevenció.





"No ens referim a les tancades, que són un últim recurs en les circumstàncies més extremes. Ens referim a mesures integrals i personalitzades que aconsegueixen un equilibri entre la protecció dels drets, les llibertats i els mitjans de vida, alhora que es protegeix la salut i la seguretat dels més vulnerables", ha afegit.