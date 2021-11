Els senglars no són reservori de la Covid-19, segons un estudi

Senglar @ep





La Diputació de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) han descobert que els porcs senglars no actuen com a reservori de la Covid-19.





Ho han explicat aquest dilluns en roda de premsa el diputat d'Espais Naturals, Josep Tarín, i el líder del Grup de Recerca sobre la UAB, Manel López, sobre la base dels resultats d'un projecte conjunt encarat principalment a comprovar l'eficàcia de la UAB vacuna d'immunocontracepció 'Gonacon' per inhibir la reproducció d'aquest animal.





En el projecte hi han participat 219 animals, 30 dels quals s'han utilitzat exclusivament per a estudis sanitaris, cosa que ha permès comprovar que en principi el virus no es troba als senglars , en un projecte que ha comptat amb la participació de National Wildlife Research Centre (NWRC), Animals i Plant Health Agency (APHA) i The Botstiber Institute for Wildlife Fertility Control.