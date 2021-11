Els funcionaris interins es tornen a manifestar per la seva "inestabilitat laboral"

Aquest dimarts 30 de novembre, la Taula Sindical de Catalunya, formada per CGT, IAC, COS, COBAS i SO, ha convocat una nova vaga general del sector públic. Busquen, segons la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) diu a la seva web, "l'estabilitat de totes les persones en situació precària que treballen a les administracions públiques". Aquesta serà la segona en un mes, després de fer-ne una altra.









Els sindicats lluiten per l'estabilitat dels interins / Foto cedida a Catalunyapress per @CGT





ELVIRA GALEANO (CGT): "TENIM POR DE PERDRE EL TREBALL"





I és que encara que aquesta altra vaga, "juntament amb l'enorme tasca de les diferents plataformes d'interines, ha generat prou pressió per aconseguir modificacions en la versió inicial de 'l'Icetazo' –comenten al web de CGT Catalunya–, "aquestes modificacions segueixen deixant fora de l'estabilització moltes persones interines en frau de llei".





Sobre aquest tema, Catalunyapress ha tornat a parlar amb Elvira Galeano, secretària d'acció sindical del Sindicat dAdministració Pública de Barcelona de la CGT. Així, en declaracions a aquest mitjà Galeano ha explicat que "les plataformes i interins" no estan "d'acord amb l'Icetazo i les filtracions a la premsa no resolen el problema; les modificacions del decret són insuficients per als interins".





Aquesta membre de la CGT comenta que “un concurs de mèrits oberts i no restringits no assegura que puguis superar-los” i “l'Administració no reconeix l'abús que recull la sentència europea”.





A més, afirma que els interins tenen "por de perdre la feina", ja que no es reconeix la seva "experiència a l'hora de consolidar el lloc de treball i les solucions són poc reals". Per tot això, “la Taula Sindical de Catalunya ha acordat novament accions i vagues conjuntes”.





Des de CGT apunten que valoren "molt positivament aquesta nova convocatòria conjunta" i per això es deixaran "la pell en què sigui un èxit perquè en pot dependre el futur de molts" de les seves companyes. I és que el “70% dels afectats són dones”, detalla Elvira Galeano.





SERVEIS MÍNIMS DURANT LA JORNADA DE VAGA





La Generalitat de Catalunya ha decretat uns serveis mínims per a aquesta jornada als diferents sectors en què els seus treballadors estan convocats a la vaga.





Així, ha establert que el transport públic funcionarà al 85%; els serveis d'emergències mèdiques, de violència de gènere i d'ordre públic s'establiran en el 85% del que és habitual. Els serveis d'assistència hospitalària es prestaran en un 25%; les urgències als centres sanitaris, així com les operacions i els tractaments vitals, seran del 100%.









D'altra banda, tots els centres educatius comptaran amb la presència d'un membre de l'equip directiu. A infantil i primària hi haurà dos professors per cada quatre aules; a secundària dos docents per cada sis unitats; en educació especial hi haurà el 50% de la plantilla disponible, igual que a les escoles bressol. Passarà el mateix amb els monitors a l'hora del menjador.





Finalment, les televisions i les ràdios públiques catalanes emetran un 50% dels continguts. Tot i això, informaran de qualsevol notícia important que sorgeixi durant la jornada.