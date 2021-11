El Circ de Rosa Raluy presenta a Barcelona el seu espectacle “Vekante”

El circ és un calidoscopi d'arts diverses vegades mil·lenàries i possiblement el més pur i intrèpid de tots, perquè travessa el món com si no existissin les fronteres ni pandèmies. Bé ho ha demostrat la família Raluy, una saga d'artistes circenses que s'estén al llarg de diverses generacions i que ha arribat als nostres dies amb el nom de dos germans, Luis i Carlos. Havent decidit fa alguns anys treballar separadament amb el seu propi xapitó, quan va morir Carlos va prendre el relleu la seva filla Rosa que va tenir el valor de produir, en plena pandèmia i amb vista a millors temps, un nou espectacle titulat “Vekante” (“Despertad” en esperanto). Vam tenir ocasió de veure'l a Castelldefels als inicis de la seva singladura nòmada l'estiu del 2020 i arriba ara al Port de Barcelona per continuar amb una altra tradició: estar present durant l'hivern a la ciutat comtal.





Circ Raluy @Pablo-Ignacio de Dalmases





El Circ Raluy és un espectacle que transcendeix més enllà de la carpa ja que la seva estructura física està formada, a més de per l'habitacle a l'interior del qual es desenvolupa la funció, per una sèrie de carricotxes i vehicles de caràcter històric que la família ha anat adquirint per tot Europa, i quan assenta els seus reals a qualsevol punt es converteix en un museu a l'aire lliure. Passejar aquests dies per l'extrem del moll de Bosch i Alsina situat davant de Correus és tot un goig en si mateix. I penetrar dins seu suposa submergir-se en el misteri, l'encant i la poesia d'unes formes d'expressió que, sota l'esplendor dels focus i l'oripell del vestuari, amaguen una preparació tenaç i exigent.





Amb Rosa Raluy, primera figura de la companyia i que desperta admiració amb el seu exercici d'equilibri transformat, hi ha alguns membres de la seva pròpia família. Així Jillian i Kimberley Giribaldi Raluy fent acrobàcia aèria i “water meteors” i el segon, a més, malabars musicals. També hi ha màgia de grans aparells, sempre espectacular, amb Jimmy Saylon, uns bells i arriscats exercicis de cintes aèries de Steacy i Mikhail Mill a i l'habilitat de Valentino Didone amb la roda acrobàtica.





Com és natural, no poden faltar els pallassos, en aquest cas a càrrec del trio de José Michel , les incidències aquàtiques desopilants que provoquen el riure del respectable… i a vegades fins i tot alguna esquitxada, mentre que Sandra Mota és la criadita divertida que cobreix els intermedis que exigeix la preparació d'alguns números, tasca que desenvolupa amb el presentador, Aleix Gómez, en la intervenció del qual ens va semblar que sobraven certs incisos de caràcter polític (sobre la CUP, Puigdemont, el rei o el 25% a les escoles) inadequats sota una carpa circense i un públic majoritàriament infantil.





De les coreografies, amb dos vistosos números (presentació i final), han cuidat Elena Sofronova i Iveta Girtakovska i de la música en viu, que mai falta en aquest circ, Jaume Vendre, mentre que la batuta directiva ha anat a càrrec de Rosa Raluy i el seu marit William Giribaldi.





Seguint la tradició familiar, tota la troupe surt de la carpa al final de la representació per acomiadar-se dels espectadors, encara que ara mateix i per l'anòmala situació que ens ha tocat patir, coberts tots amb màscara i sense que puguem estrènyer les mans. Però aquí està, malgrat tot, el circ, per fer-nos gaudir, almenys durant un parell d'hores, i que tots tornem a ser aquells nens que es queden estupefactes davant de les habilitats d'uns artistes mereixedors del nostre aplaudiment entusiasta.