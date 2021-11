“José i la Barcelona dissident”, un espectacle sobre el transformisme dels 70-80 (Espai Lliure)

No tot espectacle ha de ser, pel fet de la seva presentació sobre un escenari, una cosa definitiva. De fet, aquesta és la grandesa més gran del teatre i el que permet que el treball actoral no consisteixi en una mera reiteració repetitiva: la possibilitat de “crear” en major o menor mesura una obra nova en cada representació. És més, hi ha espectacles que aconsegueixen una llarga permanència a la cartellera i que alguns espectadors en gaudeixen acudint a sessions successives per comprovar l'evolució que han anat experimentant. No cal dir que això passa amb més èmfasi quan, per alguna raó, qualsevol dels intèrprets ha de ser substituït per un altre. Seria digne d'estudi el cas de La ratonera d'Agatha Christie, que porta des del 1952 a un teatre del West End de Londres. És, per tant, possible parlar d'un veritable “work in progress” i amb aquesta finalitat es va concebre “José i la Barcelona dissident”, una peça dramàtica al voltant de la vida del transformista José Tenorio.





José i la Barcelona dissident /@Pablo-Ignacio de Dalmases







Tenorio no va ser un personatge famós a l'ús, sinó ben al contrari, la seva peripècia personal es va caracteritzar per l'anonimat del que l'ha rescatat la seva sobina néta Úrsula, autora d'aquesta obra i directora de la posada en escena a l' Espai Lliure. Diu Úrsula que ha volgut homenatjar el seu "oncle avi i les vides de persones com ell, que va decidir viure la seva identitat plenament malgrat les normes socials de l'època". A més, diu: “Des de Lalínea, companyia resident del Teatre Lliure a la temporada 20/21, hem dut a terme una investigació que culmina un any després amb l'estrena de “José i la Barcelona dissident”. Aquest procés es va obrir al públic amb la mostra del “work in progress”, que es va plantejar com un espai de diàleg on explorar juntament amb l'espectador el material artístic i documental que la companyia havia reunit en aquell moment, partia d'un punt de vista historicista per a través del context de la Barcelona de lèpoca, reconstruir la vida de José Tenorio”.





La nova versió de "José i la Barcelona dissident” vol evocar aquella ciutat que va ser, per moltes raons, durant la segona meitat del segle vint, punt de destinació d'una emigració procedent de diversos punts d'Espanya, la major part de la qual buscava a la capital catalana i el seu hinterland oportunitats de treball, però una altra perseguia viure sense traves la seva pròpia llibertat personal, cosa que va suposar un veritable alliberament per a persones ILGTBI la vida del qual resultava molt difícil en altres pagaments.





L'espectacle, en què intervenen Alejandro Avrai, Aleix Castany, Aleix García, Andrea Pellejero i la drag Goliarda Parda, es defineix com a “instal·lació performativa” i compta, juntament amb l'actuació dels intèrprets esmentats, alguns elements audiovisuals, tot això amb la finalitat de significar la dura lluita de qui es va voler obrir camí donant expressió a la seva pròpia personalitat en aquella Barcelona bullanguera, tolerant i divertida, però en què, no obstant, no tothom trobava l'acomodament desitjat.