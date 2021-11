Pifzer, Moderna i AstraZeneca comencen a treballar en una nova vacuna per combatre la variant Òmicron

Vacuna de Moderna contra la covid-19 @ep





La setmana passada es va confirmar l'aparició d'una variant de la covid-19 molt més mutada que les anteriors i la comunitat científica internacional està alarmada per la poca informació que tenen sobre com es comportarà: “Hi ha moltes coses que no entenem sobre aquesta variant ", va dir Richard Lessells, metge de malalties infeccioses de la Universitat de KwaZulu-Natal a Durban, Sud-àfrica , en una roda de premsa organitzada pel departament de salut de Sud-àfrica el 25 de novembre. "El perfil de la mutació ens preocupa, però ara hem de fer la feina per comprendre la importància d'aquesta variant i el que significa per a la resposta a la pandèmia".





Per comprendre l'amenaça que representa B.1.1.529, els investigadors seguiran de prop la propagació a Sud-àfrica i més enllà. Científics a Sud-àfrica van mobilitzar esforços per estudiar ràpidament la variant Beta, identificada allà a finals del 2020, i un esforç similar està començant a estudiar B.1.1.529.





L'equip de Moore, que va proporcionar algunes de les primeres dades sobre la capacitat de Beta per esquivar la immunitat, ja ha començat a treballar a B.1.1.529. Planegen provar la capacitat del virus per evadir els anticossos que bloquegen la infecció, així com altres respostes immunes . La variant alberga una gran quantitat de mutacions en regions de la proteïna de bec que els anticossos reconeixen, cosa que potencialment redueix la seva potència. “ Sabem que moltes mutacions són problemàtiques, però moltes més semblen estar contribuint a una major evasió”, assegura Penny Moore, viròloga de la Universitat de Witwatersrand a Johannesburg, Sud-àfrica, a Nature . Fins i tot hi ha indicis de models informàtics que B.1.1.529 podria esquivar la immunitat conferida per un altre component del sistema immunològic anomenat cèl·lules T, diu Moore. El seu equip espera tenir els primers resultats en dues setmanes.





"Una pregunta candent és 'redueix l'efectivitat de la vacuna, perquè té tants canvis?", afirma Aris Katzourakis, que estudia l'evolució del virus a la Universitat d'Oxford, Regne Unit. Moore assegura que s'han reportat infeccions d'avenç a Sud-àfrica entre persones que han rebut qualsevol dels tres tipus de vacunes que s'hi fan servir, de Johnson & Johnson, Pfizer – BioNTech i Oxford – AstraZeneca. Dos viatgers en quarantena a Hong Kong que van donar positiu per la variant van ser vacunats amb el jab de Pfizer, segons informes de notícies. Un individu havia viatjat des de Sud-àfrica; l'altre es va infectar durant la quarantena de l'hotel.





Per això, i veient l'elevada possibilitat que Òmicron pugui evadir la immunitat generada per les vacunes actuals, les farmacèutiques Pfizer, Moderna i AstraZeneca ja s'han posat en marxa per treure una nova injecció que sí que sigui eficaç contra aquest nou cep.





Pfizer-BioNTech





L'alemanya BioNTech , que juntament amb Pfizer ha desenvolupat una de les vacunes més eficaces contra la covid-19, ja ha començat a investigar la variant Òmicron i confia a tenir la nova vacuna en aproximadament cent dies.





A la farmacèutica entenen la preocupació dels experts respecte al nou cep, ja que és totalment diferent de les conegudes fins ara. El laboratori alemany ha afirmat que tindrà prou informació sobre aquesta variant en aproximadament dues setmanes, i podran confirmar si la vacuna que ja tenen al mercat és eficaç contra ella o, si per contra, necessiten adaptar-la.





Moderna





Moderna també ha confirmat que està treballant a adaptar la seva vacuna contra la nova variant, tement que hagi perdut eficàcia. En un comunicat, la farmacèutica nord-americana ha explicat que Òmicron té un "risc potencial significatiu per accelerar la disminució de la immunitat natural i induïda per les vacunes".





Tot i això, a diferència de la seva competidora Pfizer, Moderna no ha aportat informació sobre quan podria estar a punt aquesta nova vacuna, encara que afirmen que treballaran per adaptar-la el més ràpid possible.





De la mateixa manera, plantegen altres solucions, com injectar una dosi més gran a l'actual o simplement un reforç multivalent que inclogui algunes de les mutacions presents a la nova variant.





AstraZeneca





El laboratori britànic és el que té la feina més avançada respecte a una nova injecció que protegeixi d'Òmicron. A Oxford /AstraZeneca ja tenen a punt una segona generació de la seva vacuna que, actualment, es troba en fase de proves, i els resultats de la qual es donaran a conèixer en els propers dies.





En cas que sigui eficaç, els investigadors de la companyia creuen que també atorgarà una forta protecció contra la nova variant.