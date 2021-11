Les ajudes directes han estat un "fracàs" per als autònoms: només 1 de cada 5 ha pogut sol·licitar-les

Lorenzo Amor @ep





El president d' ATA , Lorenzo Amor , ha qualificat aquest dilluns com un "fracàs" el pla d'ajudes directes a empreses i autònoms engegat pel Govern i ha advertit que la major part de les comunitats autònomes, 15 de les 17, hauran de tornar entre el 50% i el 60% dels fons rebuts.





Amor ha denunciat que només s'han salvat les comunitats de les Canàries i les Balears, on les condicions especials que s'hi van establir han permès que aquest pla d'ajudes no sigui un fracàs. A la resta de comunitats, les peninsulars, aquests ajuts no han funcionat perquè els requisits establerts a la llei n'han obstaculitzat l'accés.





Així, segons Amor, "en el millor dels casos" només el 20% dels autònoms han pogut sol·licitar aquests ajuts. "Això és perquè calia presentar despeses i hi ha moltes activitats d'autònoms que no han treballat, com guies turístics, fisioterapeutes, psicòlegs... Són activitats que no tenen despeses pròpies de l'activitat", ha indicat.





Aquestes "traves" per accedir a les ajudes s'han donat pràcticament a totes les comunitats autònomes , ha denunciat el president d'ATA, que "espera i desitja" que el Govern pugui llançar una nova línia d'ajudes per compensar gran part de les pèrdues que ha suportat el teixit empresarial durant la crisi del Covid.