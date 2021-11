Moren cinc nens després de menjar fideus instantanis

El Departament de Salut de Sud-àfrica ha dit que s'està donant prioritat a les investigacions sobre la mort de cinc nens en incidents separats. Tres nens van morir a Eastern Cape la setmana passada després de dinar fideus instantanis, mentre que dos germans més que també van menjar ramen a Mpumalanga també van morir.





Dues persones consumint fideus instantanis @ep





Encara no s'ha establert si la intoxicació alimentària és la raó de les seves morts tràgiques, però el Departament ha establert que els dos grups de nens havien menjat fideus produïts per dues marques diferents.











ES VAN MENJAR DUES MARQUES DE FIDEUS





La mort dels nens ha despertat la preocupació dels consumidors que ells també podrien estar emmagatzemant alguns fideus mortals als seus rebosts, i el producte llest en minuts és un element bàsic en la dieta de moltes persones.





The Sud-african s'ha posat en contacte amb Maggi i Kellogg's, dues empreses que produeixen marques de fideus similars, i van dir que encara no han estat contactats per cap autoritat sanitària sobre aquest tema.





El Departament de Salut ara espera els resultats de laboratori concloents de les mostres que han rebut en relació amb els fideus que es van ingerir, però va afegir que les proves inicials no van produir cap senyal d'alerta.





“Amb les mostres biològiques més ràpides d'obtenir, fins ara, no trobem cap alarma seriosa a les mostres biològiques. Amb les mostres químiques encara estem esperant l'anàlisi per prendre una determinació sobre quin podria haver estat el problema”.