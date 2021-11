Raquel Sánchez es compromet a soterrar les vies de tren a L’Hospitalet

Raquel Sánchez amb Núria Marín





La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha reafirmat el compromís del Ministeri i del Govern d’Espanya amb el projecte d’integració del ferrocarril al seu pas per L’Hospitalet. “Sabem que es tracta d’un projecte de gran transcendència per a la ciutat ja que suposarà la desaparició de les vies i la generació de nous espais”, ha afirmat. D’altra banda, és un projecte de gran rellevància per al transport públic. En aquest sentit ha afirmat que permetrà “millorar la gestió del trànsit, crear nous itineraris i, en definitiva, millorar el servei que presta a la ciutadania”.





L’alcaldessa de L'Hospitalet, Núria Marín, per la seva banda, ha agraït el compromís del Ministeri i del Govern d’Espanya amb el soterrament i ha declarat que “cada vegada estem més a prop que sigui una realitat i que L’Hospitalet deixi de ser una ciutat dividida per les vies del tren”. Marín ha reiterat que es tracta d’un projecte “molt esperat per part dels veïns i les veïnes de la ciutat, que porta bastant retard per l’incompliment de governs anteriors”.





El soterrament de dos trams de les vies de Renfe de les línies de Vilanova i de Vilafranca al seu pas per L’Hospitalet és una antiga reivindicació de la ciutat i un projecte compromès dins el Pla d’inversions de Rodalies per donar solució a la fragmentació de la ciutat per les vies del tren i oferir a la ciutadania de la regió metropolitana un transport públic més eficient que contribueixi al desenvolupament econòmic i social del territori.





El projecte planteja la integració urbana de la infraestructura ferroviària i la construcció del nou intercanviador de la Torrassa. La principal novetat del projecte presentat al febrer del 2018 és el soterrament de la línia de Vilafranca des de la sortida de l’estació Barcelona-Sants fins a l’alçada del Cementiri Municipal, poc abans d’arribar a l’estació de L’Hospitalet.





En total es cobriran 6 quilòmetres de vies de les línies de Vilafranca i Vilanova, que uniran definitivament els barris de la ciutat. A més, el projecte permetrà a L’Hospitalet obtenir, transformar i gaudir 120.000 metres quadrats de nou espai verd, l’equivalent a 17 camps de futbol. Al gener del 2021, Adif va adjudicar la redacció del projecte executiu i l’estudi informatiu.





Una vegada el projecte sigui definitiu, des de l’Ajuntament es convocarà un concurs internacional d’idees per buscar la millor solució urbanística d’aquest nou espai verd, que es convertirà en la gran zona cívica de L’Hospitalet. “Això significarà un abans i un després per a la ciutat, però també un abans i un després per a la xarxa de Rodalies”, ha afegit l’alcaldessa.