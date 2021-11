Alerten que el Marroc busca aconseguir Ceuta i Melilla mitjançant una estratègia híbrida que eviti la guerra

Bona part de les mesures que ha estat adoptant en els últims temps el Marroc respecte a Espanya , i en particular pel que fa a Ceuta i Melilla , entren en allò que els experts consideren que pot ser una estratègia híbrida per acabar fent - se sobirania d aquests dos enclavaments però evitant la confrontació directa.





Aquesta és la conclusió principal de l'informe 'Les pretensions del Marroc sobre Ceuta i Melilla des de la perspectiva de la zona grisa' publicat per l'Observatori de Ceuta i Melilla i elaborat per Josep Baqués, professor de Ciència Política a la Universitat de Barcelona, Javier Jordán , professor de Ciència Política a la Universitat de Granada, Manuel R. Torres, catedràtic de Ciència Política a la Universitat Pablo d'Olavide de Sevilla, i Guillem Colom, professor de Ciència Política en aquesta mateixa universitat.





En ell, analitzen els passos fets pel Marroc en els últims anys per veure si encaixen en allò que en geopolítica s'anomena zona grisa i que el que busca és alterar el statu quo amb un altre país, en aquest cas Espanya, i assolir amb això "fins semblants als d'una guerra, però sense guerra".

Dues de les característiques distintives de la zona grisa són l'ambigüitat, és a dir, la dificultat per verificar que realment és un Estat el que està darrere de determinades accions, i per altra banda la gradualitat, ja que els efectes que s'aspira a aconseguir són mitjà i llarg termini.





Arxiu - Persones migrants a la platja del Tarajal, a 17 de maig de 2021, a Ceuta (Espanya) - Antonio Sempere - Europa Press - Arxiu





En aquest cas concret, la meta a assolir és la sobirania sobre Ceuta i Melilla, així com la resta de penyals i illes espanyoles a la zona, i les seves aigües territorials , si bé de moment, segons els autors, “la situació del Marroc dista de ser desesperada" ja que fer-se amb aquests enclavaments "no se'n deduirien ni beneficis econòmics ni beneficis estratègics rellevants".





L'adopció de l'anomenada zona grisa requereix "una narrativa que la sostingui", en general ancorada a la història i al Dret. "Perquè aquesta narrativa sigui efectiva, no cal que passi cap prova de la veritat", incideixen els autors, sinó que "l'important és que es tracti d'un discurs que gaudeixi de la capacitat per atraure el públic adequat, dins i fora (...) encara que sigui a costa de la seva rigorositat”. Es tracta, subratllen d'“un xoc de legitimitats, disfressat de xoc de legalitats”.





ÚS DE LA POBLACIÓ CIVIL





El que busca aquesta narrativa és mobilitzar la població civil a favor de la causa, però hi ha el risc que l'Estat acabi "jugant amb la vida" dels seus ciutadans. En aquest punt, els autors apunten que la crisi migratòria a Ceuta el mes de maig passat encaixaria perfectament en un cas de manipulació per part del Marroc per servir els seus objectius.





En general, "Rabat procura influir sobre l'acció exterior espanyola utilitzant com a palanca el control del flux migratori, la cooperació antiterrorista o la ratificació periòdica dels acords pesquers amb la Unió Europea", aspectes tots ells que, segons l'informe, encaixen en allò que és la "competència pacífica" entre dos països.





Tot i això, "el Marroc no reconeix les aigües territorials de Ceuta ni, més a l'est, les de Melilla i els penyons de sobirania espanyola " i "ha protagonitzat diferents actuacions susceptibles de ser interpretades" en el marc del que es considera una estratègia híbrida .





En aquest sentit, l'informe repassa una sèrie d'esdeveniments en els darrers anys, com la decisió de trucar a consultes el seu ambaixador el 2007 en "rebuig" a la visita dels Reis a Ceuta i Melilla o l'expedició el 2010 de passaports marroquins de persones nascudes a Ceuta i Melilla en què s'identificava aquests territoris com a marroquins.





Durant la dècada del 2010 va augmentar "substancialment" l'arribada d'immigrants irregulars a Ceuta i Melilla i, encara que "la pressió migratòria per si no depèn de la voluntat del Govern marroquí", els autors apunten que el país disposa dels mitjans per controlar els fluxos migratoris gràcies al suport de la UE.





A això se suma el tancament unilateral per part de Rabat el 2018 de la frontera comercial entre Melilla i el Marroc, a fi d'"afavorir el port de Nador" però que "està tenint conseqüències severes sobre l'economia de Melilla". Això coincideix amb un altre dels elements clau de la zona grisa, el desplegament de mesures de pressió econòmica, amb la mirada posada a debilitar el territori sobre el qual opera”.





El 2019, el Marroc va optar per endurir els controls contra el contraban a la frontera amb Ceuta, una mesura "perfectament legítima" però que "està perjudicant greument l'economia ceutí, així com els milers de marroquins de l'altre costat de la frontera que vivien" del porteig de mercaderies". Els autors qüestionen per què Rabat va actuar llavors quan el problema ja venia de llarg i quan també afecta els seus ciutadans.





Ja el 2020, les autoritats duaneres marroquines van vetar al febrer l'entrada de peix fresc a Ceuta mentre que al desembre, després que els Estats Units reconegués el Sàhara Occidental com a marroquí, el llavors primer ministre, Salahedín l'Othmani, va dir que una vegada resolt aquest conflicte caldria resoldre la qüestió de Ceuta i Melilla.





IMPACTE DE LES TURBULÈNCIES A ESPANYA





En opinió dels autors, totes aquestes accions "són susceptibles d'emmarcar-se en una estratègia híbrida de caràcter no lineal" alhora que adverteixen que "no seria descartable que la intensificació" estigui vinculada a les "turbulències experimentades en la política" interna espanyola en els darrers sis anys".





Així mateix, criden l'atenció sobre la carrera armamentística en què està sumit el Marroc els darrers anys i que l'Observatori ja va analitzar en un informe anterior. Segons destaquen, el 2020 la despesa en defensa es va situar en 4.800 milions de dòlars, un 29% més que el 2019 i un 54% més que el 2011 i per al 2022 les previsions són que arribi als 5.600 milions de dòlars.





"Encara que les adquisicions militars marroquines --igual que el seu ordre de batalla i desplegament-- s'orienten principalment cap a Algèria i el Sàhara Occidental, aquesta modernització redueix la bretxa militar entre el Marroc i Espanya", adverteixen els autors, cosa que "obre pas més paritat militar susceptible de produir dinàmiques d'inestabilitat estratègica".





Tot i que el Marroc no prevegi una acció armada contra els dos enclavaments, "la mera possessió d'aquestes capacitats els proporciona avantatge davant una hipotètica escalada a la zona grisa, sobretot quan ni Ceuta ni Melilla es troben sota la cobertura explícita de l'article 5 de l'OTAN, una altra vulnerabilitat crítica", destaca l'informe.





"Si el conflicte s'aguditza, poden tensar més la situació en generar seriosos dubtes al costat espanyol sobre la viabilitat política i militar de defensar Ceuta i Melilla de manera efectiva", prevenen els autors.





ÉS PLAUSIBLE QUE TOT HAGI ESTAT ORQUESTAT





Així les coses, consideren "plausible" i fins i tot "probable" que tot allò analitzat siguin "activitats orquestrades" per part de Rabat i per això recomanen a les autoritats espanyoles considerar "la perspectiva del que és híbrid en analitzar la política marroquina cap a Ceuta i Melilla ".





"L'episodi de Ceuta el maig passat ha estat una crida d'atenció sobre això; un toc d'alerta per reprendre la iniciativa, competir amb mitjans legítims, i reconèixer el valor que les dues ciutats tenen --i poden aportar-- per al conjunt d'Espanya" , afegeixen.





Per això, plantegen com una de les "hipòtesis de treball més versemblants", "la possibilitat que el Marroc estigui desplegant una estratègia híbrida sota el format de la zona grisa, amb la mirada posada a fer-se amb la sobirania de Ceuta i Melilla sense forçar una guerra oberta".