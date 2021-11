El Govern central reconeix que no està d'acord "amb el que viu Veneçuela"

El secretari d'Estat per a Iberoamèrica i el Carib, Juan Fernández Trigo /@EP







El secretari d'Estat per a Iberoamèrica i el Carib, Juan Fernández Trigo, ha reconegut aquest dilluns que el Govern no està d'acord "amb el que viu Veneçuela" com ho demostra el fet que no reconeix les eleccions en què va ser reelegit Nicolás Maduro a 2018 ni les darreres legislatives de 2020.





Fernández Trigo ha comparegut davant la Comissió d'Afers Iberoamericans per respondre preguntes formulades al Govern pel PP en relació amb Iberoamèrica, inclòs l'estatus que se li confereix al líder opositor, Juan Guaidó, que es va autoproclamar president encarregat de Veneçuela el gener de 2019 i reivindica ser el president legítim del país.





En aquest sentit, el secretari d'Estat s'ha remès a les declaracions sobre aquestes qüestions aprovades a nivell europeu que van considerar que les eleccions de 2018 i 2020 "no van complir els estàndards internacionals" i, per tant, no va reconèixer els seus resultats.





Pel que fa a Guaidó, les declaracions de la UE el reconeixen a ell i a la resta de parlamentaris sorgits de les eleccions del 2015 "una legitimitat política particular, una especial rellevància com a interlocutors polítics", ja que es considera que aquestes va ser l'última vegada que els veneçolans "es van expressar lliurement a les urnes".





"Nosaltres no estem d'acord amb el que està vivint Veneçuela", ha respost al torn de dúplica al senador del PP Antonio Alarcó, recordant que "no hem reconegut aquest president" ni el seu Parlament però sense respondre-li davant les crítiques d' aquest a la presència freqüent de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero a Veneçuela.





ELECCIONS REGIONALS I MUNICIPALS





Pel que fa a les eleccions regionals i municipals de diumenge, ha remès a les declaracions que fill el mateix ministre d'Exteriors, José Manuel Albares, en què ha assenyalat que no s'havien donat les condicions i recolzant l'informe preliminar de la missió d'observació de la UE.





Així mateix, Fernández Trigo, que va ser encarregat de negocis a Veneçuela fins al seu nomenament el passat mes de juliol, ha reconegut com va ser de difícil per a ell "viure i exercir la funció de cap de missió" en aquestes circumstàncies, assegurant que havia de fer "encaix de boixets" per poder resoldre els problemes dels espanyols i defensar els interessos d'Espanya.





NEGA TRACTE DE FAVOR A PLUS ULTRA





En aquest sentit, el secretari d'Estat s'ha defensat de les crítiques de suposat tracte de favor per part del Govern central cap a l'aerolínia Plus Ultra en haver sol·licitat retirar una nota verbal en què es demanava a les autoritats veneçolanes que autoritzessin vols humanitaris d'Iberia i Air Europa.





Així, ha detallat detalladament totes les gestions realitzades, començant per la petició el 23 de febrer que es permetessin normalitzar les connexions aèries amb Espanya després de fer el mateix amb altres països. A falta de resposta, l'Ambaixada va cursar una nota verbal el 3 de març demanant autorització per a dos vols humanitaris d' Iberia (25 i 26 de març) i dos més d' Air Europa (15 i 16 d'abril).





Aquests vols, ha explicat, serien els últims dels fins a 40 vols especials organitzats des de l'Ambaixada a partir del març del 2020 amb l'inici de la pandèmia per ajudar a sortir espanyols que havien quedat encallats.





Tot i això, i per sorpresa, a mitjans de març les autoritats veneçolanes "van autoritzar unilateralment sis vols a Plus Ultra", el primer dels quals es produiria el 24 de maig.

Davant d'aquesta decisió, l'Ambaixada va sol·licitar el 19 de març que s'anul·lés la nota verbal del 3 de març demanant autorització per a vols humanitaris perquè Iberia hi renunciava, ja que considerava que "no tenia sentit" si Plus Ultra volaria un dia abans.





A més, aquell mateix dia, ha prosseguit en el seu relat, es va sol·licitar igualment mitjançant nota verbal "igualtat de tracte per a totes les companyies espanyoles interessades en la ruta Madrid-Caracas", una petició que va reiterar la llavors secretària d'Estat per a Iberoamèrica, Cristina Gallach, a la vicepresidenta veneçolana, Delcy Rodríguez, durant la seva visita a Veneçuela del 28 al 30 de març.





Des de llavors, ha defensat Fernández Trigo, s'han cursat fins a finals d'agost nou notes verbals més demanant "tracte d'igualtat a Iberia i Air Europa", negant així inacció per part del Govern de l'Estat en aquest assumpte o tracte de favor cap a Plus Ultra.





CARÀQUES AUTORITZA A VOLAR A IBERIA I AIR EUROPA





Finalment, ha anunciat, el Govern veneçolà acaba d'autoritzar quatre vols a les tres aerolínies -quatre d'anada i tres més de tornada- entre el 12 de novembre i el 12 de gener.

El secretari d'Estat ha lamentat que s'hagi produït la prolongada interrupció en els vols directes i ha celebrat que s'hagi aconseguit, "després de tota la insistència, que Plus Ultra ja no tingui aquesta situació de privilegi sinó que tots, en règim d'igualtat, tenen dret a quatre vols". "Lamento que no ho hàgim pogut aconseguir abans", ha assegurat.