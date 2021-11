Salut estudia dos "possibles" catalans contagiats amb la variant Òmicron

El conseller de Salut de la Generalitat, Josep Maria Argimon /@EP







El conseller de Salut de la Generalitat, Josep Maria Argimon, ha explicat que s'estan estudiant els casos de dues persones de Catalunya que han donat positiu en Covid-19 amb un test d'antígens ràpid a l'aeroport de Barcelona procedents de Sud-àfrica i, per tant, són dos casos sospitosos que poden correspondre's amb la variant òmicron del coronavirus.





Ho ha dit aquest dilluns a la tarda en roda de premsa des del Palau de la Generalitat després de la reunió de la comissió delegada en matèria de Covid-19 del Govern, en què ha concretat que les mostres ja es troben a l'Hospital de Bellvitge de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) per a la seva seqüenciació i dimarts en tindran els resultats.





Argimon ha demanat "paciència" perquè, a parer seu, encara falta evidència científica relacionada amb aquesta nova variant del virus, com si pot tenir més transmissibilitat que altres ceps o si escapa més l'efecte protector de les vacunes i, per tant, hi ha més probabilitat de reinfecció entre vacunats.





En ser preguntat per si aquestes persones faran un aïllament especial, el conseller ha sostingut que faran quarantena en haver donat positiu en Covid-19, però el protocol que aplicaran des de Salut serà el "de sempre" i ha advocat per seqüenciar i garbellar de la mateixa manera que en variants anteriors.





D'altra banda, la Comunitat de Madrid ha confirmat aquest dilluns a la tarda el primer cas de pacient positiu a Espanya amb Covid-19 infectat amb la variant òmicron. La variant B.1.1.529 va ser identificada per primera vegada a Sud-àfrica el 22 de novembre passat i Argimon assegurava aquest matí que, després de detectar la seva presència a països europeus, la previsió era que arribés a Catalunya els pròxims dies.