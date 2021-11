Relleu sorpresa a Inditex: Marta Ortega és la nova presidenta després de la sortida de Pablo Isla

El consell d'administració d'Inditex, a iniciativa del seu president Pablo Isla i del seu fundador Amancio Ortega, i prèvia proposta de la comissió de Nomenaments, ha aprovat el nomenament de Marta Ortega Pérez com a presidenta del grup, amb el caràcter de consellera dominical, nomenament que serà efectiu a partir de l'1 d'abril del 2022.









Així mateix, Óscar García Maceiras, fins ara secretari general i del consell, ha estat nomenat conseller delegat d'Inditex, amb efectes immediats.







José Arnau Sierra, per la seva banda, es manté com a vicepresident del consell d'administració, segons ha informat aquest dimarts la companyia, que ha precisat que Pablo Isla continuarà com a president de la companyia fins al proper 31 de març.





"Vull agrair al consell, i molt especialment a Amancio Ortega, el suport i la confiança dipositada en mi durant tots aquests anys. Ara creiem que és el moment d'abordar aquesta nova etapa, amb Marta Ortega com a presidenta i Óscar García Maceiras com a conseller delegat , la designació del qual ja s'anticipava des de la seva incorporació a l'empresa per la seva capacitat i qualitats. Fer realitat aquesta transició és la culminació del meu compromís amb Inditex i amb Amancio Ortega", ha afirmat Isla, qui ha donat també les gràcies "a totes i cadascuna de les persones que formen part d'Inditex per la seva feina i dedicació”.





Amb això, el consell d'administració culmina el procés de relleu generacional iniciat el 2011 amb la substitució d'Amancio Ortega a la presidència d'Inditex.





Els nomenaments seran sotmesos a la ratificació de la propera junta general d'accionistes.





La nova estructura organitzativa incorpora un comitè de direcció, compost per directius procedents de diferents àrees corporatives i del negoci, i amb una llarga trajectòria al grup.





MARTA ORTEGA, QUINZE ANYS A INDITEX





Marta Ortega Pérez, filla d'Amancio Ortega, ha desenvolupat la seva activitat en diferents àrees del grup durant els darrers quinze anys i, en particular, ha dirigit el reforçament de la imatge de marca i proposta de moda de Zara, àrea que continuarà supervisant.





Sota el seu lideratge s'han materialitzat campanyes amb els més prestigiosos creatius del sector com Steven Meisel, Fabien Baron, Karl Templer o Luca Guadagnino, així com el llançament de noves col·leccions premium, incloent Zara SRPLS i Charlotte Gainsbourg by Zara.





"Estem enormement agraïts a Pablo Isla per la seva extraordinaria feina i dedicació durant tots aquests anys. M'agradaria destacar la seva immensa contribució, no només al nostre grup sinó també a la indústria de la moda en general", ha subratllat Marta Ortega.





"He viscut aquesta empresa des de la meva infància i he après de tots els grans professionals amb què he treballat durant els últims quinze anys. Sempre he dit que dedicaria la meva vida a desenvolupar el llegat dels meus pares, mirant el futur però aprenent del passat i al servei de la companyia, els nostres accionistes i els nostres clients, al lloc on es consideri que sóc més necessària", ha afirmat.