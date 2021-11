Leo Messi, guanyador de la Pilota d'Or 2021

Leo Messi @EP







L'argentí Leo Messi ha conquistat aquest dilluns, davant del polonès Robert Lewandowski i de l'italià Jorginho, la seva setè Pilota d'Or com a millor futbolista de l'any, que el consolida com el futbolista més premiat en la història del guardó, que ha entregat la revista France Football al teatre Châtelet de París.





Leo Messi , ara a les files del París Saint-Germain, revalida el trofeu que ja va rebre el 2019, últim any que es van lliurar els premis abans de la suspensió el 2020 per la pandèmia de coronavirus, i suma el setè a la seva col·lecció (2009 , 2010, 2011, 2012, 2015 i 2019).





La conquesta de la Copa Amèrica --després de tres finals perdudes amb l'albiceleste-- ha estat el seu millor aval en una temporada irregular, l'última amb la samarreta blaugrana i en què malgrat tot va ser Pitxitxi de LaLiga Santander i campió de la Copa del Rei.





"És increïble tornar a estar aquí. Fa dos anys vaig dir que eren els meus últims anys, que no sabia què passaria, i ara em toca estar una altra vegada aquí. Després d'això em van començar a preguntar quan em retiraria i avui em toca ser a París. Estic molt feliç i molt il·lusionat, amb moltes ganes de seguir lluitant per nous reptes. No sé quant em queda, però espero que molt, perquè estimo això", va assenyalar després de recollir el premi.





A més, ha agraït el guardó als seus "companys del Barcelona i del París", i, "especialment", al cos tècnic i companys de la selecció argentina. "Altres vegades em va tocar guanyar aquest premi i sempre tenia la sensació que em faltava alguna cosa, que em quedava una espineta guardada, i aquest any vaig poder aconseguir el somni que tant desitjava després d'haver barallat i d'haver tingut moltes ensopegades. Aquest premi és gran part pel que vam fer a la Copa Amèrica", va assenyalar, abans d'acordar-se de la dona, els fills, els germans, els pares, els nebots i els cunyats, presents a la gala.