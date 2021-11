El test ràpid d'antígens de Covid-19 de JOYSBIO detecta la variant Òmicron

JOISBIO @ep





JOYSBIO , un dels principals fabricants mundials de proves de la COVID-19, ha donat a conèixer que les seves proves estan disponibles a tot arreu, identificant variants noves i perilloses





Es tracta dun dels principals fabricants mundials de proves ràpides de flux lateral, es mostra orgullós de posar anunciar que les seves proves estan disponibles a tot el món. A més, han pogut demostrar que la prova pot detectar el nou Omicron (B.1.1.529). Aquesta variant va ser objecte d'una reunió d'emergència recent de l'OMS, a més de ser la causa que molts països estableixin prohibicions a l'hora de viatjar.





El kit de prova ràpida d'antigen JOYSBIO SARS-COV-2 és capaç de detectar variants de SARS-COV-2, entre les quals hi ha B.1.1.7 (Alpha), B.1.351 (Beta), B.1.617. 2 (Delta), P.1 (Gamma) i B.1.1.529 (Omicron). Més informació sobre tot això disponible a https://en.joysbio.com/covid-19-antigen-rapid-test-kit/ .





"La variant Omicron segueix tenint encara una mica de misteri. Sembla ser més fàcil de transmetre", va comentar Rick Zhang, director de desenvolupament comercial de JOYSBIO. "Segons les dades de seqüenciació de la nova variant, el domini de la proteïna diana del nostre kit de prova no es veu afectat. Per aquest motiu, els kits de prova ràpida de l´antigen SARS-COV-2 produïts per JOYSBIO poden detectar la variant Omicron"





L'informe de l'OMS, que s'ha fet fa només uns quants dies, conté alguns indicis preocupants. “ Aquesta variant té una gran quantitat de mutacions, algunes de les quals són preocupants. L'evidència preliminar suggereix un major risc de reinfecció amb aquesta variant, en comparació amb altres VOC ”.





"Es recorda les persones que prenguin mesures amb l'objectiu de reduir el risc de contraure la COVID-19, incloses mesures socials i de salut pública comprovades, com l'ús de màscares ben ajustades, la higiene de les mans, el distanciament físic, la millora de la ventilació dels espais interiors, evitar els espais abarrotats i vacunar-se" - https://www.who.int/news/item/26-11-2021-classification-of-o...(b.1.1 .529)-sars-cov-2-variant-of-concern





El kit de test ràpid d'antígens JOYSBIO COVID-19 proporciona resultats en tan sols 15 minuts.





La prova JOYSBIO és extremadament precisa. "Segons l'anàlisi clínica realitzada a 492 mostres, la sensibilitat de detecció és del 98,13% i l'especificitat del 99,22%" (https://en.joysbio.com/covid-19-antigen-rapid-test- kit/). S'ha utilitzat i provat davant de les variants del SARS-COV-2, demostrant tenir la mateixa sensibilitat, precisió i rapidesa.





"A JOYSBIO, estem compromesos a mantenir-nos al dia amb totes les variants de SARS-COV-2. Seguim millorant les nostres proves existents i desenvolupant-ne de noves segons sigui necessari. Com més aviat se sàpiga que estan malalts, abans podran prendre mesures proactives mesures per evitar la propagació i cuidar-se un mateix", va destacar Zhang.





Zhang va indicar que la protecció de les vides és la missió de JOYSBIO, tots i cadascun dels dies.

Més informació disponible per mitjà de la pàgina web https://en.joysbio.com/covid-19-antigen-rapid-test-kit/.





Sobre JOYSBIO





JOYSBIO (Tianjin) Biotechnology Co, Ltd és una empresa de biotecnologia xinesa centrada en R+D que desenvolupa, fabrica i subministra kits de prova ràpida de diagnòstic mèdic in vitro (IVD) d'alta qualitat, així com kits de reactius personalitzats revolucionaris per a totes les parts del món. JOYSBIO va ser fundada per un equip de professionals amb molts anys d'experiència combinada tècnica, de màrqueting/vendes, operativa i fabricació en aquesta indústria.