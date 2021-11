La Xina es compromet a proporcionar mil milions de vacunes contra la covid-19 a l'Àfrica

El president de la Xina, Xi Jinping, s'ha compromès aquest dilluns a proporcionar mil milions de vacunes contra la covid-19 a l'Àfrica per estimular la immunització contra la malaltia al continent, on s'ha identificat la variant òmicron del SARS-CoV-2.

Segons ha detallat en una intervenció en un fòrum de cooperació entre la Xina i l'Àfrica, les primeres 600 milions de dosis es donaran al continent, i Pequín ofereix produir els 400 milions restants en cooperació amb empreses xineses i africanes, ha recollit el diari xinès 'Global Times'.





La Xina pretén així col·laborar en la meta de la Unió Africana (UA) d'arribar al 60 per cent de població vacunada contra la covid-19 al continent, que fins ara té únicament el 6 per cent de la població vacunada amb pauta completa.





NACIONS UNIDES





Per la seva banda, el secretari general de Nacions Unides, António Guterres, ha reconegut el paper de la Xina i ha instat la resta de la comunitat internacional a mostrar un "major suport" per a l'Àfrica davant la covid-19.





"Un alè a les associacions per permetre un salt qualitatiu en l'entrega de vacunes als milions d'africans als quals encara se'ls nega aquesta mesura bàsica per salvar vides", ha assenyalat Guterres, qui també s'ha referit en els mateixos termes a l'emergència climàtica i la inseguretat alimentària.





Guterres ha detallat que, a causa de la pandèmia de coronavirus, "els sistemes de salut estan sobrecarregats i les economies estan lluitant", mentre que els avanços contra la pobresa s'estan "revertint".





"L'Àfrica és l'última a la cua mundial de vacunes covid-19. Menys del deu per cent de les persones estan completament vacunades. Això no és només un risc per a l'Àfrica, sinó per al món sencer, perquè el virus queda lliure per multiplicar-se i mutar", ha afegit. Finalment, el líder de Nacions Unides ha lamentat que "el que ha passat amb les vacunes al món és immoral".





L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha classificat a la variant òmicron com a "preocupant". Va ser detectada per primera vegada a Sud-àfrica.