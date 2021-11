Una mare prega a la gent que no faci petons als nadons després que la seva filla es contagiés d'herpes

Nadó @ep





Una mare ha instat la gent a no besar els nadons després que la seva filla contragués un cep d' herpes . La dona, que va compartir la seva història amb la pàgina de paramèdics d'Instagram Tiny Hearts, va dir que no sabia com el nadó es va contagiar amb el virus.





“No hem estat amb ningú amb un herpes labial actiu”, assegura. “Però siguem honestos, els nadons es porten qualsevol cosa a la boca”.





“No puc expressar prou la importància d'una bona higiene per als que pateixen herpes labial i ser particularment atent quan ets a prop dels més petits. Cap nadó o la mare no hauria d'haver de suportar això", afirma la mare a través d'Instagram





L'herpes del nadó es va tornar tan gran que va haver de ser portat dues vegades a urgències . "Ha passat més d'una setmana des que el meu nadó va deixar que el menjar sòlid li toqués els llavis", relata. “Tot el que el meu bebè vol fer és llepar-se'n el dit i ni tan sols ho pot fer. Literalment, no hi ha res que pugui fer per alleujar el dolor”, lamenta la mare.





Nikki, la paramèdica que dirigeix la pàgina d'Instagram de Tiny Hearts, va expressar empatia per la mare i la filla. “Aquest nadó està lluitant per beure aigua perquè li fan molt mal les butllofes que li han cobert la boca del tot com a resultat del virus de l'herpes labial. El meu cor es trenca absolutament per aquesta família. La meva petita va contreure el virus aproximadament a la mateixa edat i honestament puc dir que és una de les coses més horribles per on passar. No poden menjar, no poden dormir, rebutgen la medicació perquè els causa més dolor… perden pes, es deshidraten i es poden emmalaltir molt", explica l'especialista.





“He parlat sobre la importància de normalitzar l'oració 'no besis el meu nadó' i encara que es desconeix on el petit Ari va contreure el virus, aquest és el teu recordatori que protegir el teu petit amb algunes regles simples, amb sort, evitarà aquest malson . i molts altres virus contagiosos. És millor prevenir que curar, així que: eduqui els seus éssers estimats sobre els perills de besar un nadó, assegureu-vos que vostè i tots els altres es renten les mans, limiteu l'exposició del nadó a les multituds i a qualsevol persona que tingui un herpes labial o el virus, no permeti que el seu petit comparteixi begudes, coberts o joguines i no permetis que ningú posi els seus dits a la boca dels nois”, explica Nikki.





El VHS-1, l'herpes labial o el virus de l'herpes es poden transmetre fàcilment als nadons i nens petits a través del contacte, com un petó.