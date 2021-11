Isidre Fainé destaca el binomi "econòmic i la tasca social" de CaixaBank al 250è aniversari de Foment

El president de la Fundació La Caixa, Isidre Fainé, a l'acte de celebració del 250è aniversari de Foment del Treball / @EP







El president de la Fundació la Caixa i president del Consell d'Administració de Criteria , Isidre Fainé, ha destacat el binomi "econòmic i de labor social" de CaixaBank en el discurs d'aquest dilluns després de rebre la Medalla Commemorativa del 250è aniversari de Foment del Treball al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), en què han participat el Rei Felip VI , el president de la Generalitat, Pere Aragonès ; els ministres Raquel Sánchez i José Luis Escrivá; el conseller Roger Torrent i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau .







Fainé ha assegurat estar captivat per aquest binomi que " d'una banda convida a revertir els esforços del dia a dia en la idea d'enriquir l'empresa on treballes, i de l'altra, comptar amb el premi que part del benefici vagi a qui més ho necessita ”.





Isidre Fainé xerrant amb el president d'Aragó, Javier Lambán i Núria Marín Presidenta de la Diputació de Barcelona/@GAGON.





"Són dues cares de la mateixa moneda, no n'hi pot haver un sense un altre i si no es donen totes dues, no és la Caixa", ha subratllat Fainé, que durant el sopar de gala ha compartit taula amb el Rei i altres personalitats i empresaris.











Isidre Fainé fent temps abans de saludar el Rei al Photocall/ @CatalunyaPress





Per això, després d'haver rebut el premi de mans del monarca, ha assegurat que la Fundació ”la Caixa” és la institució més ambiciosa del món”.





José Ignacio Goirigolzarri President de Caixabank al Photocall amb el Rei i Sánchez Llibre/ @CatalunyaPress





Fainé ha agraït el reconeixement i ha assegurat que no ho ha rebut a títol individual, sinó en nom de "tots aquells que s'han deixat la pell en la seva tasca diària per construir aquest grup financer i social".





Ha recordat que la seva primera tasca quan va arribar a la Caixa va ser visitar totes les oficines i ha recordat la figura del fundador de la Caixa, Francesc Moragas, i una frase que solia dir: "La feina al cap, la gent al cor" .





Ángel Simón President d'Agbar saludant el Rei / @CatalunyaPress



FELIP VI DEMANA SEGURETAT JURÍDICA PER PRESERVAR L'ECONOMIA







El Rei Felip VI ha cridat aquest dilluns a Barcelona a preservar la seguretat jurídica perquè possibilita "l'estabilitat, la certesa i la confiança que demanen les economies desenvolupades".

"Un context estable ens aporta l'escenari adequat per concebre i desenvolupar iniciatives amb la vista posada en un espai temporal suficient que permeti obtenir i verificar resultats concrets. Aquesta estabilitat és possible gràcies a una seguretat jurídica que ofereixi certesa a les inversions i decisions empresarials" , ha argumentat Felip VI.





Lliurament de la Medalla de Foment a Isidre Fainé / @CR





El Rei ha destacat que l'economia espanyola s'assenta sobre una gran quantitat de pimes i sobre els autònoms : “És cert, com s'ha dit sovint, i ens va recordar Isidre Fainé a l'últim Congrés de la CEDE, que seria desitjable que el mida mitjana de les nostres firmes fos més gran", ha dit parafrasejant un dels premiats de la nit.



Felip VI considera que aquest és un repte que tots els actors es plantegen i que forma part de l'ambició empresarial: “També coneixem molt bé la vitalitat de les nostres companyies, cosa que demostreu dia a dia i que es reflecteix clarament en les xifres de les nostres exportacions, que encapçaleu les empreses catalanes".













Discurs del Rei davant els empresaris catalans/ @CR







El moncarca ha destacat les dificultats a què s'han vist sotmesos els empresaris per tirar endavant i concretament s'ha referit a la crisi del 2008 i a la pandèmia de Covid-19, per la qual cosa ha subratllat la necessitat d'"enfortir el marc d'estabilitat" per superar aquests esculls.





El regent ha sostingut que a través de l'estabilitat i la seguretat jurídica es genera una "confiança imprescindible perquè la il·lusió per emprendre, créixer i millorar es transformi en progrés i generació d'ocupació".





El Rei rebut a les portes del MNAC/ @CR





"Per tant, tots aquests factors estan relacionats i són en certa manera interdependents. Per conservar i fins i tot millorar aquest marc d´actuació, és clau apostar per la utilitat del diàleg social i dels acords entre tots els actors involucrats", ha afirmat.





La ministra Raquel Sánchez, el Rei Felip VI i el president de Foment del Treball Sánchez Llibre/ @CR



SÁNCHEZ LLIBRE CENTRA EL SEU DISCURS ALS JJOO D'HIVERN, ELS FONS NEXT GENERATION I L'AEROPORT DEL PRAT







Josep Sánchez Llibre , president de Foment, ha agraït a les autoritats la seva presència en aquest certamen, cosa que representa un "suport i una voluntat màxima de proximitat cap al món empresarial". En el seu discurs, Llibre ha defensat el paper de l'"empresari" al llarg de la història i ha destacat que "avui dia és el millor garant per garantir el progrés, la cohesió social i superar la desigualtat social".





El president ha apostat per una col·laboració públic privada entre companyies i administracions i s'ha “mullat” sobre el nou model de ciutat de Colau. "Quan sentim discursos que defensen menys avions, menys cotxes o menys turisme, els hem de fer front amb propostes que sedueixin l'opinió pública i puguin visualitzar un futur amb esperança ", ha afirmat.





Finalment, Lliure ha fet referència als fons Next Generation per donar una “resposta global, solidària i verda” als reptes actuals; i ha volgut fer al·lusió als Jocs Olímpics d'Hivern convidant institucions i empreses catalanes i espanyoles a dur-los a terme d'una forma "col·lectiva" i "entusiasta " tal com es va fer el 1992.





Foto dels premiats per Foment/ @GA







ADA COLAU DEMANA "DEIXAR ELS PARTIDISMES"





Per la seva banda, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau , al seu speech ha defensat que el diàleg és més necessari que mai per donar la resposta que la ciutadania demana "deixant de banda partidismes" i ha celebrat que l'1 de gener hi haurà Pressupostos a tota Espanya, Catalunya i Barcelona.





" Crec que ens hem de felicitar amb el president Aragonès perquè Catalunya i Barcelona tinguin Pressupostos ", ha assenyalat, i ha destacat que Barcelona és la ciutat que lidera la reducció d'atur a tot Espanya, així com les prediccions de creixement econòmic.





Ha celebrat que en tots els casos " són pressupostos expansius ", cosa que ha assenyalat com una rectificació davant l'austeritat que es va dur a terme en l'anterior crisi. Colau ha destacat el compromís de Foment del Treball “amb el diàleg social” i ha dit que aquest diàleg no sempre acaba amb les discrepàncies però, textualment, és sempre el camí.





LA MINISTRA RAQUEL SÁNCHEZ "ES RESPIRA UN AMBIENT DIFERENT"





La ministra Raquel Sánchez/ @EP





La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez , ha destacat que a Catalunya " es respira un ambient diferent al de fa 3 anys " i ha mostrat el seu convenciment que és degut a l'esforç de diferents actors per tenir un diàleg, textualment , cortès i constructiu, en les paraules.





Sánchez ha subratllat que “a Espanya li va millor quan a Catalunya li va bé i al revés també ” i ha defensat el diàleg per assolir metes que serveixin per millorar la qualitat de vida del conjunt de la ciutadania.