Barbados se separa de la corona britànica i es converteix oficialment en república

Barbados ha retirat el reconeixement com a cap d'Estat a la reina d'Anglaterra, Isabel II, i aquest dimarts ja s'ha convertit formalment en una república amb un acte en què ha estat present el príncep de Gal·les, Carles d'Anglaterra .





El príncep Carles va arribar aquest diumenge a l'illa en representació de la reina Isabel II per participar a les cerimònies oficials, coincidint amb la celebració dimarts del 55è aniversari de la independència del país de l'Imperi Britànic.





La decisió de renunciar a la monarquia i optar per la república es va prendre ja fa un any. " Ha arribat el moment de deixar enrere el nostre passat colonial ", va anunciar llavors la primera ministra, Mia Mottley. "És la nostra declaració definitiva de confiança en qui som i allò que som capaços d'aconseguir", ha afegit.





Per oficialitzar la proclamació de la república s'ha dut a terme una Gran Celebració Cultural en què han estat presents les autoritats de la nació caribenya, el representant de la Casa Reial britànica i fins i tot personalitats de la vida pública de Barbados, com la cantant Robyn Rihanna Fenty, més coneguda com a Rihanna , recull la premsa local.





En el seu discurs, el príncep de Gal·les ha assenyalat que l'esclavatge és una "atrocitat espantosa" que "taca per sempre" la història del Regne Unit . Si bé el fill de la reina Isabel II va afirmar respectar la decisió de l'illa de convertir-se en una república.





Per part seva, la monarca britànica ha traslladat les seves "felicitacions" tant a la Dame Sandra Mason --qui ja és la primera presidenta del país--, com a "tots els barbadencs" amb motiu d'"aquesta important ocasió".





"Vaig visitar per primera vegada el seu bell país en vigílies de la independència a principis del 1966 i estic molt contenta que el meu fill estigui amb vosaltres avui. Des d'aleshores, el poble de Barbados ha tingut un lloc especial al meu cor", ha explicat.





Així mateix, Isabel II ha definit l'illa com "un país legítimament orgullós de la seva cultura vibrant, la seva destresa esportiva i la seva bellesa natural" , gràcies a la qual "atrau visitants de tot el món", recull el 'Daily Mail' britànic.





"Al llarg dels anys, els nostres països han gaudit d'una associació basada en valors comuns, prosperitat compartida i una estreta col·laboració en una àmplia gamma de temes (...) També és una font de gran satisfacció que Barbados segueixi sent un participant actiu dins del Commonwealth, i espero que continuï l'amistat entre els nostres dos països i pobles", ha dit.





En el seu discurs de proclamació, Mason --fins ara governadora general de Barbados-- ha apuntat que els illencs ara tenen "el futur a les mans" i que ara la població s'haurà de veure com a "líder i agents del canvi".





Barbados és l'últim país a renunciar a la reina d'Anglaterra com a cap d'Estat i segueix els passos d'altres nacions com Maurici, que es va desvincular el 1992; Trinitat i Tobago, que va fer el mateix el 1976; Dominica, el 1978 o Guyana, que es va independitzar el 1970.