Isa Pantoja es reuneix amb el seu advocat per decidir si demanarà el seu germà Kiko Rivera

Isa Pantoja @ep





"Parlaré amb el meu advocat" responia Isa Pantoja fa uns dies quan li preguntàvem si tenia intenció de prendre mesures legals contra Kiko Rivera després que el Dj filtrés al programa 'Sálvame' uns àudios privats del mes d'agost passat en què la filla d'Isabel Pantoja, molt nerviosa, demanava desesperada al seu germà que si us plau anés a buscar-la a casa seva després d'una discussió amb Asraf Beno.





Cansada que es deixés caure que el seu promès no la tracta bé, Isa explicava a 'El programa d'Ana Rosa' que s'informaria sobre les possibilitats legals que tenia de demanar la filtració dels àudios esmentats sense el seu consentiment. Dubitativa, confessava que intentaria "esgotar totes les vies" per no haver de portar el seu germà als jutjats perquè "és una línia que no m'agradaria travessar".





I tal com va anunciar, aquest dilluns va ser el dia en què, aprofitant la seva estada a la capital per motius laborals, es va reunir per fi amb el seu advocat. Acompanyada pel seu representant, Sonia Sánchez, Isa arribava al despatx del seu representant legal assegurant que estava "més tranquil·la" que fa uns dies i que preferia mossegar-se la llengua per no parlar de Kiko, però sense pronunciar-se sobre si ja havia pres alguna decisió respecte a la possible demanda al seu germà.





Després de diverses hores reunida amb el seu advocat, Isa sortia del despatx molt seriosa sense confirmar ni desmentir si prendrà mesures legals per la filtració dels àudios. Escota en paraules, la filla d'Isabel Pantoja ha preferit guardar silenci sobre les seves intencions, evitant explicar-nos què li ha aconsellat el seu advocat que faci respecte a Kiko. Assegurant que la reunió ha anat "bé" i que està tranquil·la malgrat les últimes polèmiques, la col·laboradora tampoc ha comentat l'últim lleig del Dj, en assegurar públicament que el germà que més vol és Cayetano Rivera i no ella.