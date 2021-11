Sálvame intenta blanquejar Pepe Navarro menyspreant les seves víctimes: "Està condemnat per pegar-me a mi"

Pepe Navarro a Sálvame Deluxe @ep





L'entrevista que va fer Dissabte Deluxe a Pepe Navarro sembla que es convertirà en una arma de doble tall per a Telecinco i el mateix Sálvame. Aquest dissabte el popular programa de Telecinco va entrevistar Pepe Navarro, que va anar a plató per desmentir que fos el pare del fill d'Ivonne Reyes, tot i haver-hi una sentència judicial ferma que reconeix aquest fet. “ Estic tranquil·la perquè la justícia m'ha donat la raó, és una cosa ja jutjada ”, ha assegurat Ivonne en conversa telefònica. La model ha afegit que “Alejandro és el seu fill legítim, ja que està reconegut en una sentència judicial ferma”.





El discurs es Navarro i del mateix programa, que insistia a demostrar que Alexandre no és el fill del presentador, no van ser entesos gaire bé per l'audiència, que no comprenia que s'estigués qüestionant una altra vegada Ivonne quan hi ha una sentència ferma que reconeix la paternitat. "Pepe Navarro pot treure 500 arxivadors si vol. Ivonne només ha de treure la sentència judicial que li dóna la raó", va dir un usuari a través de Twitter.









Tot i això, el més polèmic de l'entrevista no va ser el missatge que pretenia transmetre Pepe Navarro, sinó el que va passar mentre l'entrevistaven. La periodista Paloma García Pelayo li va llançar una pregunta al presentador d''Aquesta nit vam creuar el Mississipí' que va causar un cisma al programa: "Alguna vegada has tingut algun problema seriós amb alguna d'elles (alguna dona) que acabi en tribunals?" , va plantejar, al que Navarro va respondre de manera contundent: "Et refereixes a la tal Vanessa que diu que li vaig pegar? Digues-ho clar i no donis voltes. És completament mentida". Tot seguit, Jorge Javier Vázquez va intervenir per donar un sever toc d'atenció a la seva col·laboradora: “ Sincerament, crec que el que estàs fent ens deixa en molt mal lloc a tots ”, i fins i tot va arribar a humiliar Paloma afirmant que no volia coincidir amb ella a plató.









El que pretenia JJ Vázquez era amagar la realitat d'un personatge que Sálvame intentava blanquejar. I sí, la pregunta de Paloma els va deixar en molt mal lloc perquè, què fa un home sobre el qual pesa l'ombra d'haver pogut maltractar una dona, en un plató que el darrer any s'ha erigit com a principal defensor del feminisme a través del testimoni de Rocío Carrasco?







A banda dels comentaris a les xarxes, hi va haver una persona a qui Sálvame i Jorge Javier van fer especial mal: Vanessa Martín , que va haver d'intervenir a través de xarxes socials per aclarir el que estava intentant amagar el programa de Telecinco. "Està condemnat per pegar-me a mi. S'equivoca sempre la Justícia amb ell? Va recórrer fins al final i va quedar molt clar que em va pegar. Els comunicats mèdics eren evidents. He de seguir aguantant això sense tenir la llibertat d'expressar-me? És molt trist" , va escriure Vanessa Martín a Twitter, recordant que Pepe Navarro va ser condemnat per un delicte de lesions contra ella.









"Perquè ell avui estigui aquí tots els altres ens hem de callar. A mi no em deixaran mai tornar a parlar encara sent una víctima i tenint una sentència ferma", va seguir. El seu tercer tuit va ser dirigit cap a Jorge Javier Vázquez : "Seguim en una dictadura informativa? Jorge Javier té dret a denominar amb la paraula 'boberia' una sentència ferma per lesions . Recordem que el 2002 no existia el maltractament com a penal, sinó avui estaria penat amb la presó", sentencia a Twitter.