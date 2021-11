“Una dona que espera”, el llarg exili sahrauí des de la perspectiva femenina de Baida Rahal

La literatura sahrauí en llengua espanyola s'està consolidant com una branca nova de l'univers pluricontinental d'expressió hispànica i és, a més, l'única arrelada al món àrab. Compta amb una àmplia panòplia d'autors que conreen molt diversos gèneres -amb preferència per la poesia-, als quals ara s'hi incorpora Baida Rahal, autora “d'Una dona que espera” (Una col·lecció de relats de la vida als campaments de refugiats sahrauís) (Wanáfrica), obra formada per catorze relats curts centrats tots ells en la peripècia que es viu els campaments, cal destacar tres aspectes: El primer, que l'autora s'expressa amb absoluta sinceritat, eludint el discurs triomfalista i posant de relleu els problemes, desajustos, contradiccions, desesperances i traumes que hi ha a la societat sahrauí de l'exili, el segon, la seva autoria femenina, ja que encara és escassa la nòmina de dones escriptores en comparació amb la dels seus companys masculins, i en tercer lloc -i aquest darrer punt es podria enllaçar amb l'anterior, encara que adquireix dimensió pròpia- perquè Baida Rahal ho fa posant l'accent a la perspectiva femenina, de manera que la majoria dels seus protagonistes són dones que pateixen per raons molt diverses i els patiments de les quals reivindica establint amb això uns paràmetres d'un emergent feminisme sahrauí.









Justament el tema més relacionat amb tot plegat és el de les relacions sentimentals i els problemes que les normes religioses, la tradició o l'egoisme provoquen a la dona. Així l'exercici de la poligàmia per l'home a l'esquena de la seva primera dona, l'abandonament de la dona acabada de casar perquè el marit se n'encapritxa d'una altra, el de la dona que contrau una malaltia que la deixa minusvàlida, o el rebuig per al matrimoni de les germanes d'un lladregot pel desprestigi que ha causat aquest a la seva família. També pot passar al revés, és a dir, l'abandó del jove per una núvia que prefereix un altre home que ha emigrat.







L'autora denuncia la insolidaritat dels que van poder estudiar a l'estranger i fer una carrera, però després, un cop graduats, opten per emigrar en comptes de quedar-se a servir la seva gent als campaments. No amaga l'existència d'una crisi generacional amb el relat de la néta que rebutja que la seva àvia li repeteixi per enèsima vegada les guerretes. També hi ha una venjança amb una diplomàcia que s'ha demostrat reiteradament inútil, com ha quedat palès últimament amb la represa del conflicte armat amb el Marroc. I una altra venjança més dura encara amb la burocràcia crescuda al socaire de l'exili, que s'allunya del seu propi poble. Tampoc no hi falta algun tema menor, com la supervivència de certes supersticions. Però, sobretot, l'aspecte que es detecta a cada història és el de la desesperança, el desànim per la impossibilitat d'assolir les aspiracions col·lectives de recuperar la pàtria ocupada.





Assumeix en resum la decepció per no haver obtingut un mínim reconeixement pels ímprobes esforços desenvolupats durant tant de temps. I és que als refugiats només els queda el consol de somiar: “Nosaltres, els refugiats que vam créixer als campaments, només tenim els nostres somnis; somnis tan fantasiosos com el del meteorit, o el somni més realista de tornar a la nostra pàtria; fins i tot altres somnis, els més preciosos i importants, que han crescut en una atmosfera de privació de gairebé tot” [1] . Encara que, en realitat “quins somnis pot tenir un jove refugiat a qui només espera l'exili, l'asil o la dispersió familiar?”.