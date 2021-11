CaixaBank i la Fundació Adecco signen un acord per impulsar la inclusió laboral de persones amb discapacitat

CaixaBank i la Fundació Adecco sumaran esforços per impulsar l'accés a l'ocupació de les persones amb discapacitat. Directius de les dues entitats han signat un acord pel qual el banc s'incorpora com a collaborador al projecte de la Fundació Adecco #OcupacióPerATots, amb l'objectiu de promoure accions que accelerin el repte de la inclusió laboral de les persones amb discapacitat.





En l'acte han estat presents David López, director adjunt de Recursos Humans de CaixaBank; Anna Quirós, directora de Cultura, Selecció, Desenvolupament i Relacions Laborals de CaixaBank; Francisco Mesonero, director general de Fundació Adecco, i Arancha Jiménez, directora d'operacions de Fundació Adecco.





Per a David López, “l'acord contribuirà a reforçar el suport a la diversitat funcional, un compromís que CaixaBank manté i impulsa, tant internament, dins del seu pla de gestió de Recursos Humans, com des del punt de vista extern, amb collaboracions amb projectes com el de la Fundació Adecco. Creiem fermament que la diversitat ajuda les organitzacions a tenir una millor visió de la realitat social i a empatitzar amb les necessitats dels clients”.





Per la seva part, Francisco Mesonero ha comentat que “el context postpandèmia exigeix mobilitzar tots els recursos possibles per a què les persones amb discapacitat no es quedin enrere i s'integrin en condicions d'igualtat en la nova normalitat. Des de la Fundació Adecco agraïm a CaixaBank el seu ferm compromís que, sens dubte, ens permetrà avançar en la nostra missió social, a través de noves sinergies i iniciatives encaminades al fet que les persones amb discapacitat puguin normalitzar la seva vida a través de l'ocupació”.





EXPERIÈNCIES A FAVOR DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT





Durant la seva trobada, els representants de CaixaBank i de Fundació Adecco han compartit reflexions sobre les experiències en favor de la inclusió laboral de les persones amb discapacitat que totes dues entitats duen a terme.







En aquest sentit, cal destacar que CaixaBank compta amb un pla, pactat amb la representació sindical, per donar suport a treballadors amb una discapacitat legalment reconeguda i a treballadors amb fills amb discapacitat. Així mateix, el banc aplica una política inclusiva de les persones amb discapacitat, amb mesures com una valoració específica de cada lloc de treball per garantir que està adaptat a les seves necessitats, així com diversos permisos i accions perquè els empleats en aquesta situació puguin atendre qualsevol necessitat relacionada amb la seva discapacitat, disposant dels mitjans necessaris per fer el seu treball, com a llengua de signes, braille, mitjans de comunicació accessibles o fins i tot, si la discapacitat ho requereix, l'accés amb animals d'assistència.





D'altra banda, CaixaBank està compromesa amb la visibilitat de les persones amb discapacitat i el seu rol en la societat. En la seva xarxa comercial, la major del sector financer a Espanya, l'entitat compta amb un pla per a l'accessibilitat per a oficines i caixers. Així mateix, la pàgina web té acreditat un nivell d'accessibilitat AA.





L'entitat també collabora amb projectes de suport a les persones amb discapacitat a través del programa de voluntariat corporatiu i de la seva estratègia de patrocinis. Des del 2016, CaixaBank és patrocinadora de l'esport adaptat, amb un primer acord com a patrocinador principal de la Federació Espanyola d'Esports de Persones amb Discapacitat Física (FEDDF) per ajudar al bàsquet en cadira de rodes. Posteriorment, el 2019, CaixaBank es va convertir en patrocinats del Comitè Paralímpic Espanyol, amb beques per ajudar als esportistes participants en els Jocs Paralímpics. Recentment, CaixaBank ha anunciat un nou acord amb la FEDDF per patrocinar el Campionat Europeu de bàsquet en cadira de rodes, que es disputarà a Madrid del 2 al 12 de setembre.





La Fundació Adecco porta més de dues dècades treballant per l'ocupació de les persones que ho tenen més difícil, sent aquelles amb discapacitat un dels principals grups beneficiaris. Al llarg dels seus més de dos decennis d'història, l'entitat s'ha consolidat com un partner de referència per desenvolupar estratègies de diversitat, equitat i inclusió que, més enllà d'impactar en la responsabilitat social, elevin els estàndards de cultura organitzacional i reverteixin en empreses més competitives i sostenibles.