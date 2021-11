Moderna afirma que l'eficàcia de les vacunes caurà contra la variant Òmicron

Moderna @ep





El conseller delegat de Moderna, Stéphane Bancel, ha explicat a Financial Times que les actuals vacunes contra el cóvid-19 seran "molt menys eficaces" contra la nova variant del Covid-19 procedent del sud d'Àfrica, coneguda com a Òmicron.





El CEO de l'empresa creu que les grans farmacèutiques trigaran mesos fins a poder tenir llista i produir en grans quantitats una vacuna específica que combati aquest nou cep.





El principal problema d'Òmicron, segons Bancel, és el fet que presenti una gran quantitat de mutacions -50 respecte al cep original- i la seva gran transmissibilitat, cosa que podria desplaçar les altres variants.

















"Crec que no hi ha cap món on l'eficàcia sigui del mateix nivell que vam tenir amb la variant Delta --ha dit--. Crec que serà un descens important. Però no sé quant, perquè hem d'esperar les dades . Però tots els científics amb què he parlat diuen: 'Això no serà bo'", sentencia el directiu.