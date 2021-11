Un vegà que no es va vacunar per estar en contra de les proves amb animals mor per Covid-19 als 54 anys

Vacuna contra el Covid-19 @ep





Un vegà que va decidir no vacunar-se al·ludint als drets dels animals va morir de Covid-19 després de passar dues setmanes ingressat a l'UCI. Glynn Steel va optar per renunciar a la vacuna a causa de la seva oposició moral a l'ús d'animals en el procés de seguretat pel qual han de passar els medicaments abans de ser aprovats per a ús humà.





L'home, de 54 anys, va donar positiu pel virus a finals d'octubre i es va deteriorar ràpidament tot i haver estat posat en un coma induït mèdicament. Els principals grups vegans i animalistes estan pressionant perquè s'eliminin gradualment les proves amb animals, però no encoratgen les persones a rebutjar la vacuna que els salvi la vida.



Les seves darreres paraules a la seva dona Emma, que té pauta completa, van ser “ Mai m'havia sentit tan malalt, voldria haver-me posat la vacuna ”. Ella està recaptant fons arran de la mort de Glynn i va parlar sobre la seva experiència per encoratjar altres persones amb punts de vista similars a vacunar-se.





Emma assegura que s'enfronta a "un futur buit sola", i ha afegit: "Ell va suplicar per rebre la vacuna quan estava en cures intensives abans de rebre suport vital, però van dir que era massa tard. He estat plorant fins a deshidratar-me cada nit, deixant que les llàgrimes flueixin com un riu al matí i despertant plorant a la nit", explica la vídua.





L'haver de dir a les persones que l'estimaven que mai no el tornarien a veure i veure aquest dolor. Estic acostumada a intentar fer riure la gent, no plorar. "Era una ànima molt bona, era vegà i no volia la vacuna Covid perquè es va provar en animals", explica. Glynn era un apassionat defensor dels drets dels animals i cuidava sis gats i gossos rescatats a casa seva a Malvern.





El mort primer tenia els símptomes d'un refredat, i quan va empitjorar va anar al metge, donant positiu per Covid-19 . Va ser ingressat a l'hospital aquest 2 de novembre. Sense ambulàncies disponibles, l'Emma va haver de portar el seu marit inconscient a l'hospital ella mateixa.





"Encara no sé com ho vaig ficar a la meva auto. Pesava tant que ni tan sols podia empènyer-lo en una cadira de rodes fins a l'hospital", relata Emma a Mirror. "Finalment, va aparèixer un jove i es va oferir a ajudar, hi era perquè la seva mare també estava malalta i tampoc podia aconseguir una ambulància, i va haver de portar-la a l'hospital com jo". Una setmana després de ser admès a urgències, Glynn estava en suport vital i va morir 20 minuts abans que l'apaguessin.



Emma va seure al seu costat en els seus últims moments posant-li música de la seva banda favorita, els Sex Pistols, ajudant-lo a marxar en pau.





La Vegan Society emfatitza que "no sempre és possible o factible que els vegans evitin participar en l´ús d´animals, que és particularment rellevant en situacions mèdiques" . El grup "anima els vegans a cuidar la seva salut i la dels altres, per continuar sent defensors eficaços del veganisme i altres animals".