L'EMA calcula que adaptar les vacunes a la variant òmicron portarà entre tres i quatre mesos

Vacunes contra el Covid-19 /@EP





La directora de l'Agència Europea del Medicament, Emer Cooke, ha assenyalat aquest dimarts que l'agència compta amb plans per accelerar l' adaptació de les vacunes a la nova variant òmicron si calgués, un procés que ha estimat que portarà entre tres i quatre mesos.





En una intervenció al Parlament Europeu, Cooke ha volgut enviar un missatge de prudència davant la nova variant i ha insistit que encara es desconeixen molts elements de la nova variant per determinar si caldrà adaptar les vacunes existents.





"No sabem encara si això es necessitarà, però en tot cas tenim preparats plans de contingència. Treballem amb els reguladors perquè esperem el millor, però estem preparats pel pitjor", ha afirmat la responsable de l'EMA.





En tot moment ha recalcat que les vacunes existents continuen sent efectives contra les variants que circulen a Europa. "Sabem que el virus està mutant i hi haurà un punt en què hàgim de canviar l'enfocament actual", ha exposat, insistint que les vacunes actuals protegeixen contra el coronavirus i reiterant el consell de rebre la dosi de reforç.





Adaptar les vacunes portaria "entre tres i quatre mesos" des del moment en què es prengui la decisió, ha explicat Cooke, després d'assenyalar que primer cal estudiar la situació epidemiològica a Europa, el nivell de circulació de la variant i factors de la població europea com l'edat o la vacunació a l'expansió de la variant.





Tots aquests factors difereixen molt de la situació de Sud-àfrica, on es va detectar la variant òmicron per primera vegada, va recalcar la directora executiva de l'EMA, que va reiterar que l'agència ja treballa en aquesta direcció en coordinació amb altres institucions europees, l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i companyies farmacèutiques. "És una cosa per al que estem preparats", ha resumit davant dels eurodiputats.