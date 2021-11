VÍDEO: Impressionants imatges de Paul McCartney component 'Get Back' en menys d'1 minut

The Beatles @ep





Recentment s'ha estrenat el documental ' Get Back' de The Beatles a la plataforma Disney+ , una minisèrie de tres episodis que recull imatges inèdites i mai vistes dels “quatre de Liverpool”.





Es tracta d'un documental que cap fan des d'aquest gran grup, que va marcar la cultura del S.XX, es pot perdre, ja que veuran uns Beatles que mai no havien vist mai: les seves converses, moments tensos,...però allò que més podran veure en aquest documental es resumeix amb una paraula: ART , i en majúscules, perquè no es pot escriure d'una altra manera.





Com a mostra, us deixem una part del documental, compartida a través de Twitter, on es pot veure com Paul McCartney va compondre en menys d'un minut un dels temes més reconeixibles de la banda, 'Get Back', que alhora dóna nom al documental.